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В магазине оживили замороженную рыбу

Фото: GLOBAL LOOK press\A. Hartl
Свидетелями очередной маркетинговой уловки или же настоящего доказательства возможности применения криогеники в отношении даже относительно крупных форм жизни стали посетители одного из супермаркетов в Китае. На глаза изумленной публики работники торговой точки достали замороженную при температуре в минус 35 градусов рыбу, опустили ее в чан с водой и уже спустя всего полминуты она не просто стала подавать признаки жизни, а начала плавать как ни в чем не бывало.
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Запись необычного эксперимента опубликовал телеканал Russia Today. Работники супермаркета утверждают, что подобное стало возможным благодаря использованию новейшего метода мгновенной заморозки. Однако сильно влияние скептиков, которые сомневаются, что подобное вообще возможно. В частности, зрители усомнились, что глубоко промороженная рыба успела бы разморозиться всего за 30 секунд в воде.

Автор: Геннадий Куприянов4 февраля 2017, 13:22

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