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В магазине оживили замороженную рыбу
Запись необычного эксперимента опубликовал телеканал Russia Today. Работники супермаркета утверждают, что подобное стало возможным благодаря использованию новейшего метода мгновенной заморозки. Однако сильно влияние скептиков, которые сомневаются, что подобное вообще возможно. В частности, зрители усомнились, что глубоко промороженная рыба успела бы разморозиться всего за 30 секунд в воде.
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