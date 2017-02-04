В магазине оживили замороженную рыбу

Свидетелями очередной маркетинговой уловки или же настоящего доказательства возможности применения криогеники в отношении даже относительно крупных форм жизни стали посетители одного из супермаркетов в Китае. На глаза изумленной публики работники торговой точки достали замороженную при температуре в минус 35 градусов рыбу, опустили ее в чан с водой и уже спустя всего полминуты она не просто стала подавать признаки жизни, а начала плавать как ни в чем не бывало.

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