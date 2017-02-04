Семейная пара спасла провалившегося под лед лося

Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Владимир Кара-Мурза в реанимации Главная стерва Голливуда Дом-2
Общество

В магазине оживили замороженную рыбу (видео)

Некоторые сочли увиденное маркетинговой уловкой
Общество

Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС

В итоге молодой человек расстался со своей возлюбленной
партнеры
Суббота 4 февраля
Лента новостей
14:08
Сексапильные жены миллиардеров
12:38
Смерть вылетевшей с аттракциона девочки сняли на видео
11:36
Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы
11:29
Порошенко припомнили невыполненное обещание
11:15
Умер Георгий Тараторкин
11:09
Трамп пообещал поговорить с Порошенко
11:01
Дочь помешала Трампу издать указ против ЛГБТ
10:07
В Луганске взорвали машину главы милиции
22:20
Бойня в Донбассе обеспокоила генсека ООН
21:58
Пожар на севере Москвы потушили
21:49
У французских солдат украли автоматы во время обеда
21:42
Террористы дважды обстреляли посольство России в Дамаске
21:20
Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения
21:12
Когда в небе Москвы можно заметить МКС
21:09
На военных в Париже напал египтянин
20:45
Тариф "Платона" останется неизменным до 15 апреля
20:35
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
20:24
Как Трамп может повлиять на выборы в России
20:15
Поезд сбил человека в столице
20:11
В Москве загорелся ангар с боеприпасами
20:05
Премьер обматерил своего министра
19:34
Нетрезвым водителям пустят кровь
19:27
В России пройдет масштабное военное шоу
19:11
Джигурда довел Анисину до слез
19:08
США перекрыли поток денег для Порошенко
19:06
В Париже произошел теракт
18:55
Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
18:25
Лукашенко назвал виновного в донбасской резне
18:19
Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом
18:03
Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом
18:01
Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа
17:42
Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"
17:41
Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа
17:40
Меньшовой поставили вопрос ребром
17:30
Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей
17:14
У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом
17:11
Москва и область лидируют по числу незаконных свалок
16:53
Джигурда бежит из России из-за нового порно
16:37
Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу
16:36
Депутатам помогут в организации встреч с избирателями
16:30
Как крепкие выражения помогают политикам
16:07
Киевлян научат правильно надевать презервативы
15:59
Москвич спас кошку из ледяного плена
15:55
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
15:41
Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов
15:40
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)
15:26
В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку
15:22
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
15:15
Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным
15:14
Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
14:51
Прокурор просит дать 5 лет Навальному
14:49
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
14:46
Почему людей бесит чавканье
14:44
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:37
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
14:35
Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед
14:15
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
14:11
Лоза прошелся по Урганту
14:10
На "Доме-2" раскрыли заговор
14:08
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
14:02
"За" и "против" покупки апартаментов
13:51
Российская актриса о парализации ног
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
13:14
Варварский налет Киева
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:37
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:35
Новая муза Никиты Джигурды
12:31
С каким мужчиной провела ночь Бузова
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:55
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
11:45
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:11
Скончалась старейшая актриса в России
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
11:05
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:32
Больной Хворостовский держится из последних сил
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:18
Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой
Умер Георгий Тараторкин
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа
Общество

Семейная пара спасла провалившегося под лед лося

Фото: GLOBAL LOOK press\thomas kroeger
Прогуливаясь по льду семейная пара из города Эрншельдсвик в Вестерноррланде на балтийском побережье в северной части Швеции заметила полынью, в которой отчаянно боролся за жизнь лось. Чтобы выбраться из ледяного плена животному потребовалась активная помощь людей.
прочитано 834 раза

"Мы были на пути к полынье, когда увидели, что лось пытается выбраться из воды, но не может взобраться наверх, ни сломать лед, чтобы попасть на берег. Моя спутница Сигрид Съестин принялась рубить лед на пути к отмели, где животное могло бы достать до дна и выйти. Мы в течение 30 минут по очереди занимались этим, пока лось не оказался вне опасности", – написал в комментарии к видео со спасением лесного животного Виктор Йоханнессен.

По данным телеканала "360", помогали семейной паре соседи, которых они также позвали на помощь. Очевидцы рассказали, что лоси часто встречаются людям в этой местности, однако спасение сохатого из ледяного плена стало новым опытом для каждого из них.

4 февраля 2017, 11:55

комментарии

Политика

Лукашенко назвал виновного в донбасской резне
Как крепкие выражения помогают политикам
Варварский налет Киева
Премьер обматерил своего министра

Шоу-бизнес

Садальским на Украине занялось СБУ
Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой
Джигурда довел Анисину до слез
Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом

Проишествия

Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)

Lifestyle

Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Скончалась старейшая актриса в России
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений
Происшествия

Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

Тело находилось в сидячем положении
Общество

Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС

В итоге молодой человек расстался со своей возлюбленной
Общество

В магазине оживили замороженную рыбу (видео)

Некоторые сочли увиденное маркетинговой уловкой

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Спорт

Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)

Регионы

Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
В России пройдет масштабное военное шоу
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru