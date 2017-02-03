Путин на медведе наделал шуму в Австралии

На одном из зданий австралийского Мельбурна за две ночи появилось огромное граффити. Уличные художники нарисовали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президенты изображены верхом на своих национальных символах: Путин на медведе, а Трамп на белоголовом орлане. Фотографию настенного рисунка не менее пяти метров высотой разместила на своей странице в соцсети певица Зульфия Камалова. Пока неизвестно, как отнеслись к появлению этого граффити власти Мельбурна.

Ранее граффити с Путиным и Трампом появилось в Вильнюсе - там их изобразили на мотив картины Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", на которой был запечатлен поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хоннекера.

В прошлом году на стене жилого дома в Дрездене, в котором жил Путин с 1985 по 1990 годы, уличные художники нарисовали граффити российского президента: политический стрит-арт изображает главу государства почти в полный рост, рисунок сопровожден подписью "Миротворец".

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в республике появилось множество граффити с изображением президента Владимира Путина.

Сторонники воссоединения рисовали Путина, протягивающим руку Крыму, идущим в военной форме по полуострову и так далее. Одно из популярных граффити называется "Восход государства" – на нем Владимир Путин показан как строитель России.