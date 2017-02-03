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Путин на медведе наделал шуму в Австралии
Президенты изображены верхом на своих национальных символах: Путин на медведе, а Трамп на белоголовом орлане. Фотографию настенного рисунка не менее пяти метров высотой разместила на своей странице в соцсети певица Зульфия Камалова. Пока неизвестно, как отнеслись к появлению этого граффити власти Мельбурна.
Ранее граффити с Путиным и Трампом появилось в Вильнюсе - там их изобразили на мотив картины Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", на которой был запечатлен поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хоннекера.
В Вильнюсе появилось новое #граффити с Трампом и Путиным – теперь они курятhttps://t.co/4AdnU8tuum#Вильнюс #Путин #Трамп #марихуана— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 16 сентября 2016 г.
В прошлом году на стене жилого дома в Дрездене, в котором жил Путин с 1985 по 1990 годы, уличные художники нарисовали граффити российского президента: политический стрит-арт изображает главу государства почти в полный рост, рисунок сопровожден подписью "Миротворец".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в республике появилось множество граффити с изображением президента Владимира Путина.
Новое граффити с Путиным появилось в Севастополеhttps://t.co/RVVMdXGrp7#Путин #граффити #НовостиСевастополя pic.twitter.com/xORocFyMKH— Новости Севастополя (@Sevas__com) 16 июня 2016 г.
Сторонники воссоединения рисовали Путина, протягивающим руку Крыму, идущим в военной форме по полуострову и так далее. Одно из популярных граффити называется "Восход государства" – на нем Владимир Путин показан как строитель России.
Новое граффити с Путиным возле пляжа «Хрустальный»https://t.co/rNYfWRBsug#граффити #Путин #НовостиСевастополя pic.twitter.com/bHaKY7PckN— Новости Севастополя (@Sevas__com) 5 июля 2016 г.
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