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Общество

В Москве ожидается похолодание и снегопад

прочитано 2735 раз

В московском регионе ожидается порывистый ветер, небольшой мороз и снег. Температура воздуха в столице в субботу составит минус 1-3 градуса, по области будет до 5 градусов мороза, передает ТАСС.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В мегаполисе столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, по области будет от 6 до 11 градусов мороза. Днем в столице ожидается до минус 3 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов мороза.


25 февраля 2017, 12:44

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