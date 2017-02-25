В Москве ожидается похолодание и снегопад

В московском регионе ожидается порывистый ветер, небольшой мороз и снег. Температура воздуха в столице в субботу составит минус 1-3 градуса, по области будет до 5 градусов мороза, передает ТАСС.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В мегаполисе столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, по области будет от 6 до 11 градусов мороза. Днем в столице ожидается до минус 3 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов мороза.



