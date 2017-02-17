Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов

Ученые призвали людей со всего мира после смерти жертвовать свой мозг науке для опытов. Они объяснили это тем, что им не хватает материала для изучения особенностей мозга людей с депрессией и посттравматическим расстройством.

Целью специалистов является разработка новых методов лечения психических и неврологических расстройств. А недостаток образцов мозга влечет за собой возможные ошибки в исследованиях.

Кроме того, в последние годы была обнаружена связь между формой мозга и некоторыми заболеваниями, сообщает НСН. Отмечается, что в данной области необходимы дополнительные исследования.

Одна из доноров мозга рассказала, что решила пожертвовать свой мозг для медицинских исследований потому, что ее сестра больна шизофренией. Женщина надеется, что ее мозг поможет исследователям найти средство от этой страшной болезни, и призывает других сделать то же самое. "Мои родители были в порядке, мы не понимаем, почему у моей сестры появилась шизофрения. И людям не удастся ответить на подобные вопросы, если не будут проводиться исследования на мозге", – цитирует донора BBC News.

Сейчас в одном из самых больших в мире хранилищ человеческого мозга насчитывается более трех тысяч образцов. Большинство из них принадлежат людям с психическими и нервными расстройствами.

Ученые запрашивают их для разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также расстройств психики. Однако для мирового научного сообщества имеющегося количества недостаточно.