Почему человечество никогда не сможет победить рак

С некоторых пор рак стал настоящим бичом человеческой цивилизации. Чем выше уровень жизни страны, тем выше процент онкологических заболеваний среди причин смертности населения. Dni.Ru разбирались, когда медицина победит страшную болезнь и возможно ли это с научной точки зрения?

Для начала напомним, что представляет собой рак. Это наши собственные клетки, по какой-то причине отказавшиеся выполнять свои функции и занявшиеся почти исключительно размножением. В результате еще совсем недавно здоровый орган оказывается поражен – теми самыми клетками. Со временем опухоль распространяется по всему организму, где – прорастая веточками-метастазами, а где – отправляя своеобразные семена, клетки со сбившейся программой, вызывающие опухоли в местах, до которых они добираются. Кстати, именно этот механизм используют медики в своих экспериментах, когда надо вызвать рак у подопытного животного.

Перед диагнозом все равны

Хотя признаки онкологических заболеваний встречаются даже в останках первобытных людей, характер эпидемии рак приобрел лишь в последнее столетие. Врачи-оптимисты полагают, что раньше люди попросту не успевали дожить до того момента, когда у них мог развиться этот недуг – все-таки продолжительность жизни за 100-200 лет заметно увеличилась. Врачи-пессимисты объясняют лавинообразное нарастание числа заболевших антропогенными факторами – плохой экологией, стрессами, техногенным облучением и увлечением пищевой, косметической и медикаментозной химией.

Оба подхода одинаково иллюстрируют то обстоятельство, что раком могут заболеть (и умереть от него) как рядовые граждане, так и звезды первой величины из мира политики или культуры. Марчелло Мастрояни и Патрик Суэйзи, Уолт Дисней и Жаклин Кеннеди, Жанна Фриске и Александр Абдулов – ни богатство, ни лучшие врачи не смогли уберечь их от болезни и смерти.

Альтернативная медицина – шаманы, целители и прочие мистики – также бесполезны. Стив Джобс, например, узнав свой диагноз, отказался от оперативного вмешательства и предпочел лечиться с помощью иглоукалывания, вегетарианства и прочих нерадикальных практик. Результат – летальный исход, точно такой же, как у миллионов безвестных жертв онкологических заболеваний.

Иногда случаются и поистине странные совпадения: например, на протяжении десятилетия рак был "профессиональной" болезнью южноамериканских президентов. Глава Аргентины Кристина Киршнер, президент Бразилии Дилма Русеф, лидер Парагвая Фернандо Луго… Этот список жертв онкологии дал основание президенту Венесуэлы Уго Чавесу, на тот момент тоже заболевшему раком, обвинить в распространении страшной болезни ЦРУ США. Но доказать ничего не удалось, причем вовсе не из-за того, что плохо старались. Выйдя в космос, покорив атом и научив машины думать, мы до сих пор не знаем, как возникают онкологические заболевания и как их лечить.

Темна вода во облацех

Существует множество разновидностей рака. Врачи перепробовали на них практически все известные подходы и методы лечения. Рак пробовали лечить гипертермией, локально нагревая пораженные области выше практически невыносимой для живых клеток температуры в 43 градуса. Кое-где до сих пор применяют обратную методику – криогенное охлаждение жидким азотом до -143 градусов. Лучевая и химиотерапия, гомеопатический яд голубого скорпиона, лечебные травы, содовые растворы и прочее, и прочее… Но больные продолжают умирать.

Беспомощность докторов вполне можно понять – ведь до сих пор никто так и не понял причин, вызывающих онкологические заболевания. В позапрошлом веке была популярна паразитарная теория, которой придерживался, например, знаменитый российский ученый, нобелевский лауреат в области медицины и изобретатель кефира Илья Мечников. Он и его единомышленники считали, что рост опухолей провоцируют какие-то внутриклеточные паразиты. В прошлом веке с развитием микроскопии,эта теория переродилась в вирусную гипотезу, которая многими врачами считается вполне рабочей и сегодня. По мнению ее адептов, подтвержденному серией наглядных лабораторных опытов, рак – это вирусная инфекция. Однако медики XXI века в основном поддерживают новейшую мутационную гипотезу, согласно которой движущей силой заболевания являются генетические сбои, вызываемые внешними факторами.

Если больной хочет жить – медицина бессильна

Тайны лечения рака, к сожалению, не исчерпываются загадочностью его этиологии. В российских условиях к ней добавляются такие системные проблемы здравоохранения, как низкая медицинская культура населения, слабый уровень диагностики, распространенные ошибки в выборе тактики лечения и сами врачебные методики, способные серьезно ослабить даже самый здоровый организм.

В других странах – своя специфика: где-то лечение онкологии по карману далеко не каждому, где-то банально нет специалистов, лекарств и оборудования. Некоторые скептики уверены, что производить реально излечивающие рак лекарства совсем не так выгодно, как торговать паллиативными препаратами, и фармацевтические компании банально саботируют разработку и выпуск "таблетки от рака".

"Я думаю, мечты о том, что… болезнь удастся искоренить, – всего лишь иллюзия. Не думаю, что мы сможем победить рак", – заявил осенью прошлого года глава исследовательского департамента Датского онкологического общества Йорген Ольсен, фактически расписавшись в бессилии современной медицины.

Выходит, человечество обречено? Нет, закончить на столь печальной ноте значило бы обмануть читателя. По мере взросления нашей цивилизации уже приходилось привыкать к болезням и приручать их, если уж не получается прогнать. Вспомним о СПИДе – совсем недавно открытый вирус иммунодефицита человека уже всесторонне исследовали, выработали тактику борьбы с ним, и сегодня диагноз "ВИЧ" чаще всего обозначает хроническое вялотекущее заболевание, с которым люди живут десятилетиями, не слишком теряя в комфортности жизни. Такая же судьба ждет и онкологических больных, надеются медики. Они рассчитывают "сделать" заболевание хроническим, а не смертельным.

"Со временем наш арсенал методов расширится настолько, что в течение всей жизни пациента мы сможем атаковать болезнь с разных сторон. Нам удастся построить мир, в котором от рака не будут умирать", – заявил прессе молекулярный биолог университета Копенгагена Мадс Даугор.

В эти обещания очень хочется верить, главное – чтобы будущее не принесло нам еще каких-нибудь неприятных медицинских сюрпризов. Что, к сожалению, весьма возможно, ведь эволюция патогенных бактерий и вирусов отнюдь не завершена, да и просторы Солнечной системы, в которых человечество чувствует себя все более вольно, могут преподнести нам множество неприятных неожиданностей.