Россияне создали уникальное лекарство от склероза

Российские ученые разработали новый лечебный препарат для лиц с рассеянным склерозом "ксемус", который помогает больным быть более социально активными. По словам исследователей, лекарство появится на прилавках аптек не ранее 2020 года.

Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов заявил, что ксемус обеспечивает больным курс эффективной поддерживающей терапии. "Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно", – цитирует его газета "Известия".

Также Александр Габибов пояснил, что на данный момент лекарственных средств от рассеянного склероза мало, и, как правило, в случае заболевания врачи выписывают пациенту иностранный копаксон. Он создан на основе нерегулярного полимера из аминокислот.

"Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает", – рассказал замдиректора ИБХ РАН. При этом он отметил, что ксемус – запатентованная исключительно российская разработка.

Лечение копаксоном сейчас обходится в тысячи долларов, уточнил Габибов. Однако ксемус, попав на рынок, войдет в систему ОМС и будет распространяться среди больных бесплатно.

Между тем руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров заявил, что на создание действующего лекарства необходимо около 12 лет. "Разработка наших ученых представляется перспективной, но что будет в дальнейшем, трудно сказать. Должны пройти все клинические испытания, прописаны все побочные эффекты и доказана эффективность. Но то, что такая работа ведется, вселяет надежду", – отметил он.

По данным Минздрава, в 2014 году в России было зафиксировано 67637 случаев заболевания рассеянным склерозом. В 2015 году этот показатель вырос до 72767 человек.