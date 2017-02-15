Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду

Малоимущим россиянам начнут выдавать продовольственные карточки не ранее 2018 года. Соответствующая госпрограмма должна заработать в случае выделения средств на ее реализацию в следующем бюджетном периоде.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что программа помощи малоимущим гражданам страны пока в стадии обсуждения с заинтересованными ведомствами. На нее необходимо выделение средств из бюджета и, кроме того, нужно подготовить систему отбора нуждающихся в поддержке.

После этого, отметил Мантуров, возможно говорить с Минэкономразвития и Минсельхозом о том, какой объем средств требуется на работу программы. "По нашим предварительным расчетам, каждый вложенный бюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программа сама по себе должна быть эффективной", – пояснил министр.

Ранее в Минпромторге разъяснили, как проект по введению продовольственных карточек будет реализован на практике. Малообеспеченным россиянам выдадут специальные карточки с баллами, которые можно будет потратить исключительно на еду. При этом в списке разрешенных для покупки окажутся только отечественные продукты питания без вредных добавок. Никакие алкогольные напитки по карточкам для малоимущих купить будет нельзя.

В список вошли мучные, молочные, мясные, рыбные продукты, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молоко.

Продовольственные карточки можно будет использованы во всех магазинах, участвующих в программе помощи. Функционировать система будет на базе банковских карт "Мир". Обналичить баллы с продовольственных карточек будет нельзя. Не получится их и накопить: с окончанием календарного месяца они сгорят. Предполагалось, что такие карточки введут в действие уже в 2016 году, однако программа была отложена.





Единственный вопрос, который пока остается нерешенным: по каким критериям малоимущие россияне будут получать такие карточки? К примеру, для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг существует низшая планка дохода на каждого члена семьи. Для того, чтобы обозначить такую черту при выдаче продовольственных карточек, в законодательстве предполагается закрепить термин "нуждаемость".