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Зимние каникулы можно провести с пользой и без последствий для фигуры
Куда россияне отправятся в Новый год
Почти 70% опрошенных планируют провести новогодние каникулы дома, сообщает сервис отзывов "Фламп". 18% намерены встретить Новый год исключительно в домашней обстановке, остальные отправятся в гости. Порядка 6% улетят отдыхать за границу.
На первом месте по популярности в праздники в этом году кинотеатры. Более 40% опрошенных заявили о намерении посмотреть какую-либо из новогодних премьер. Да, по сравнению с прошлым годом кафе и рестораны несколько отстают, но все же не теряют актуальности – хотя бы раз посетить бар с друзьями собираются более 39% опрошенных.
Спортивный досуг остается одним из самых востребованных. Кажется, на катках вскоре будет настоящий аншлаг. Выйти на лед во время новогодних каникул изъявили желание сразу 38%. А вот зимним видам спорта с 1 по 8 января посвятят себя более половины опрошенных, тогда как в рабочее время – лишь треть.
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