Куда россияне отправятся в Новый год

Где россияне планируют провести новогодние праздники? Если в прошлом году большинство предпочитали клубы и бары, то теперь на первом месте культурный досуг. И это не может не радовать.

Почти 70% опрошенных планируют провести новогодние каникулы дома, сообщает сервис отзывов "Фламп". 18% намерены встретить Новый год исключительно в домашней обстановке, остальные отправятся в гости. Порядка 6% улетят отдыхать за границу.

На первом месте по популярности в праздники в этом году кинотеатры. Более 40% опрошенных заявили о намерении посмотреть какую-либо из новогодних премьер. Да, по сравнению с прошлым годом кафе и рестораны несколько отстают, но все же не теряют актуальности – хотя бы раз посетить бар с друзьями собираются более 39% опрошенных.

Спортивный досуг остается одним из самых востребованных. Кажется, на катках вскоре будет настоящий аншлаг. Выйти на лед во время новогодних каникул изъявили желание сразу 38%. А вот зимним видам спорта с 1 по 8 января посвятят себя более половины опрошенных, тогда как в рабочее время – лишь треть.



