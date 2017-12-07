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Общество

Гладиатор Улюкаев покаялся перед казнью

Алексей Улюкаев. Фото: Dni.Ru
Бывший глава Минэкономразвития выступил с последним словом на процессе, который проходит в Замоскворецком суде Москвы. Алексей Улюкаев сравнил себя с гладиатором, идущим в последний бой.
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В здании Замоскворецкого суда продолжается процесс над бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. Экс-министра обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительное решение по приватизации "Башнефти" компанией "Роснефть".

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Стороны обвинения и защиты обменялись репликами, после чего Улюкаев обратился к суду с последним словом. Ожидалось, что в завершение судьи огласят дату вынесения окончательного вердикта.

"Публика собралась на выступление, где пожилой гладиатор картонным мечом отмахивается от вполне реальных угроз. Готовы поднять или опустить палец. Спрашивают: "Как дела, как себя чувствуете?" Не спрашивайте, по ком звонит колокол. Он звонит по вам", – сыпал цитатами из классиков бывший министр.

Улюкаев заявил, что его дело шито белыми нитками. "Обвинение абсурдно! Доказательства абсурдны! Краеугольный камень – жестокость провокации! Простите меня, люди! Я виновен перед вами. Всю жизнь свою оставшуюся посвящу людям и отстаиванию их интересов. Десять лет строгого режима не сильно отличаются от смертной казни. С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!" - обратился к присутствующим подсудимый.

Поджидавшим его по окончании заседания журналистам Улюкаев пообещал дать комментарии "после того, как восторжествует справедливость". "Утром – справедливость, вечером – интервью", – сказал экс-министр и добавил: он сожалеет лишь о том, что заставил волноваться пожилых родителей. По решению суда приговор будет оглашен в 10:00 15 декабря.

В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. 

Автор: Андрей Евлампиев7 декабря 2017, 12:15

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