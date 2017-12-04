В Госдуме широко обсуждают меры по борьбе с наркотиками

Каждый год около 250 миллионов человек по всему миру употребляют наркотики, а доходы наркодилеров составляют сотни миллиардов долларов. Об этом в рамках международной конференции "Парламентарии против наркотиков", проходящей в Госдуме, заявил исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов.

По его словам, всего в мире около 30 миллионов человек относятся к категории проблемных потребителей наркотиков. При этом уровень смертности от передозировки составляет 200 тысяч человек в год без учета других причин, вызванных употреблением запрещенных веществ, подчеркнул Федотов.

Он добавил, что в в своих ежегодных докладах ООН фиксирует ежегодный прирост производства и употребления наркотиков, соответствующий уровню роста населения. "Боюсь, что в докладе ООН по наркотикам в следующем году мы впервые вынуждены будем констатировать повышение роста употребления наркотических средств", – отметил Федотов. При этом криминальные доходы торговцев запрещенными веществами достигают 320 миллиардов долларов в год, констатировал он.





В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, также принимающий участие в работе конференции, заявил, что наркоторговля является одним из источников получения средств для террористических группировок.

"Мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией", – сказал Лавров.

По его словам, это чревато масштабной катастрофой.





На конференции уже выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ.

Председатель нижней палаты уверен: необходимо выработать устойчивое неприятие запрещенных веществ и выстроенной вокруг них субкультуры.

В век развития цифровых технологий, отметил Володин, совместные усилия мирового сообщества особенно важны в деле борьбы с наркотической угрозой. Он подчеркнул, что торговцы запрещенными препаратами активно используют современные платежные системы и анонимные мессенджеры.

При этом спикер напомнил, что в России "уже действуют соответствующие законодательные акты по противодействию пропаганде наркопотребления в СМИ и социальных сетях". В частности, есть мера досудебной блокировки такого рода сетевых ресурсов.





"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция. В ней участвуют представители законодательных органов 43 стран. Среди них Иран, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Мексика, Сербия, Филиппины и другие государства.

Главная цель мероприятия – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы. Как отметил ранее вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов в ходе встречи с главой Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани, участники конференции должны выработать "очень серьезное" решение в деле борьбы с оборотом наркотических средств.

После завершения пленарного заседания участники будут работать в рамках трех тематических секций. Первая будет посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой. Модераторами секций выступят председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и руководитель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

