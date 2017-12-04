Ведущий Соловьев готов отправить детей на войну

Владимир Соловьев не видит проблемы в том, чтобы отправить сына воевать в Сирию. Телеведущий признался, что в свое время пытался принять участие в военной кампании в Афганистане.

По мнению Владимира Соловьева, вывод советских войск из Афганистана был ошибкой. "Я бы послал туда своего сына. И я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу", – сказал Соловьев оппонентам в эфире своей программы на телеканале "Россия 1".

Обсуждая сирийский конфликт, журналист заявил, что отправил бы своих детей и в Сирию – не с камерой и микрофоном, а с автоматом. Этот фрагмент передачи вызвал шквал критики и язвительных комментариев со стороны пользователей соцсетей. Они поинтересовались, как же его сын оказался в Лондоне вместо Алеппо.

Похожий диалог состоялся у Соловьева с одной из пользовательниц соцсети в начале года. Женщина спросила телеведущего, почему ее сын воюет в Донбассе "из-за раздутой истерии про фашистских захватчиков", а "сытые в Лондон летают развлекаться". Соловьев задал встречный вопрос: "Это ваш сын? А вопросы задаете мне. Ну-ну".

Ранее в "Воскресном вечере" политолог Сергей Судаков рассказал, как США на ходу меняют политику по Сирии и Украине. "Мы видим, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки перестала играть по определенным правилам. США постоянно меняют их, что называется во время игры – прямо на ходу!" – заявил член-корреспондент Академии военных наук. "Они делают два шага, а потом думают куда пойти – направо или налево. Это происходит и с Европой, и с Украиной, и с Сирией, и с Ближним Востоком", – добавил Судаков.

В той же программе отметился лидер российских либерал-демократов. Владимир Жириновский рассказал россиянам, что причиной войн в мире является желание американцев много есть. А бывшего советника президента США Дональда Трампа – генерала Майкла Флинна – председатель ЛДПР назвал трусом и размазней.