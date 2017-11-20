Соловьев оправдал пожалевшего солдат вермахта школьника

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге с речью о солдатах вермахта. Журналист призвал не травить подростка.

"По уренгойскому школьнику. Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить", – написал телеведущий на своей странице в Twitter.

При этом, по словам Соловьева, урок истории провести следует не только для подростка. "К его наставникам вопросы есть", – отметил журналист.

В свою очередь мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и учитель немецкого языка Людмила Кононенко вступились за школьника. Градоначальник отметил, что слова подростка об умерших в советском плену немецких военных не являются оправданием фашизма.

По уренгойскоиу школьнику . Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 ноября 2017 г.

"Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых", – пояснил Костогриз.

Как писали Dni.Ru, ученик гимназии из Нового Уренгоя шокировал общественность речью перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток также добавил, что могилы погибших и похороненных в России немцев находятся в ужасном состоянии.