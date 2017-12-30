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Общество

Любимым читателям Dni.Ru посвящается: чем они удивили и рассмешили в 2017-м

Обычно героями публикаций нашей интернет-газеты становятся люди известные. Они снискали себе славу или позор поступками и словами, жизнью или – увы! – смертью. Но накануне Нового года мы хотим изменить традиции и рассказать про тех, кто читал наши материалы и комментировал – хвалил, ругал (часто справедливо!), острил и давал советы.
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Так уж случилось, что чаще всего в уходящем году мы писали про Диану Шурыгину, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Ксению Собчак. Скандально известные, одиозные и постоянно провоцирующие – они постоянно давали новый повод "помыть кости". И, как показывает анализ запросов, чаще всего новости про них и искали читатели. А потом возмущались в комментариях. "Посмотрите на журналистов дни.ру. – Бузова, Шурыгина, Волочкова, Цымбалюк – вот их кумиры. Они пишут о них с утра до вечера. Полное отсутствие мозгов, моральных принципов, этики. Стыдобище и позор вам", – писала, например, Лидия. 

Волочкову читатели постоянно склоняли за внешний вид. "Ой, какой ужас ужасный. Кажется бухает", – считает Irina Karpuhina. "Второй подбородок, шея в складках красного цвета, заветренная кожа, платье мало и поэтому грудь сплюснута, мешки под глазами, деревенский макияж", – вздыхает Zainka123. "Выглядит Волочкова дешево и пошло: некрасивое слишком глубокое декольте делает видимым уже обвисший по ебрам малоаппетитный бюст, не привлекает уже лишенная изящества и подтянутости дряблая спина, слишком высокий разрез платья открывает всем желающим резинку от чулок  Кожа в лиловых разводах от холода. Шея в ужасном для 40 лет состоянии. Скулы вот-вот лопнут от филлеров, жидкие волосы зализаны. Неестественный макияж", – считает Санчо Панса. "Она похожа на дешевую жрицу любви мужского рода. А тело правдой дряблое, волосы полуоблезлые", – вторит Аноним. "Отвисшее вымя и куски мяса подмышкамии, и это в сорок -то лет. А что же дальше будет с ее неописуемой красой", – вопрошает Антон.

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Самыми обсуждаемыми в 2017-м были материалы Натальи Аряевой и Ивана Губкина. Их обвиняли в цинизме, бессердечии, бездушии, пошлости. Ивана Губкина подозревали даже в сговоре с Виталиной Цымбалюк-Романовской и ее товарками. Писали даже, что они платят Губкину за продвижение их идей.

"Это все статейки, заказные Цымбалючкой на деньги Джиграханяна... игнорируйте...", – призывала Радмила. "Ванек, иди дворы чисти...Может, хоть там от тебя польза будет", – вторит ей пользователь под псевдонимом Точно. "Губкина надо посадить за проплаченные материалы – это не журналист, а продажная сволочь", – пишет Дуся. "Мартышка-толстолобик Гуталина с жиденькими волосиками сама пишет статьи про себя, шизофреничку-"лапочку", сама же проплачивает и пропихивает их в СМИ. Неужели найдется еще кто-то, кто клюнет на это существо с рыбьими глазами и взглядом шизофренички", – возмущается Victor.

Откроем тайну – Губкин всего один раз в жизни делал интервью с Виталиной – в ту пору, когда она еще была женой Джигарханяна, а о разводе речи не шло. С товарками ее Губкин лично не знаком. Он просто брал комментарии у них, позволяя высказаться всем сторонам конфликта, сохраняя при этом нейтралитет. Никаких денег ему никто не платил, более того, имя украинской пианистки он всегда сопровождает саркастическими эпитетами "ушлая", "бессовестная", "подлая".

Кстати, Цымбалюк-Романовской больше всего досталось на орехи. Как только не склоняли ее имя читатели, обзывая Фекалиной, Витаминой, Мразуриной, Шакалиной, Мазуркой под цимбалы, Проходимистой пианисткой... Особенно читателей возмущало, когда бывшую жену великого актера журналисты в статьях ради провокации называли красавицей. "Какая еще "красавица" Виталина? Эта моль с дряблой шеей красавица?", – задает риторический вопрос Ирочка Калашникова. "Автор жизни такой урод,что дурнушка цимбалина для него – красавица писаная", – считает пользователь под именем Точно. "Зачем называете Цымбалюк – красавицей? Бред и ложь! Аферистка, воровка цимбалюк совместно с мафией кинули Арм. Бор. Джиг., а вы ее воспеваете?! Ворам – место в тюрьме!", – уверена Анна. "Какой же у нее большой череп! Огромный "тяжелый" постоянно открытый лоб и лицо, обрамленное скудными песьями жиденьких волосенок. И все это прицеплено к худощавому тельцу на тоненькой шейке. Такое впечатление, что эта шейка вот-вот переломится и головища на пол... Просто фильм ужасов!", – возмущается 123zainka. "Голова как у гидроцефала у любимой вами Цимбалины. Найдется ей достойный муженек, очистит до нитки, вряд ли уцелеет краденое богатство", – считает Надежда.

Комментировали читатели и саму неоднозначную ситуацию с разводом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. "Армен у себя дома, а не в хохляндии. Пригрел крысявицу хохляцкую. Люди, будьте бдительны, чтобы в ваш дом не втерлись такие же мазепки цымбалоиды. Хохлома с Окраины мать родную за шмат сала продаст и предаст", – считает пользователь Бумеранг.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya

Читатели смеялись над частым появлением в Dni.Ru Анны Калашниковой. Она – завсегдатай светской хроники. "Совсем с ума посходили эти звезды! Знали бы они, как живет простой народ и еле еле концы сводят с концами. Бесят как!", – пишет Антонина. "Интересно, как в трудовой стаж вписывают регулярные посещения тв?  Это тип с 2015 по 2017 работала экспертом по передрязгам на федеральном канале? Или как называется этот вид работы? Платят деньги без уплаты налогов и это на государственном канале!", – возмущается Нина.

У книге "Кладбищенские истории" Борис Чхартишвил пишет про дочь индейского вождя До‑Хум‑Ми как о главной звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников. Главное открытие сезона 2017 – Диана Шурыгина. После пяти эфиров у Андрея Малахова на Первом канале, где подробно рассказывалось про ее изнасилование на вечеринке у друзей, она стала знаменитой. Правда, антифанатов у Дианы намного больше, нежели поклонников. И каждая новая публикация о Диане вызывает шквал критики и едких комментариев. "Стерву на ремешки порезать!". – призывает Дед. "Говорят, что женщин бить нельзя. Так вот, Диану можно. И ее пиарщиков заодно", – вторят ему другие читатели.

Диана Шурыгина. Фото: Личный архив

Они, кстати, считали, что Диана Шурыгина – сестра Ольги Бузовой. Звезду "Дома-2" тоже не пнул только ленивый. "Ужасно неприятная особа, блевать хочется", – пишет Ники. "Неужели нет других новостей, кроме новостей о профурсетке?" – пишет Людмила. "Давайте попросим Деда Мороза сделать из посмешища всея Руси Бузовой нормальную тридцатилетнюю тетку. И пусть про нее все забудут", – советует Ирина. "Без Бузовой, как без помойного ведра, ни дня", – вздыхает Оксана Калюжная. "Бузова – это жалкое, неимоверно убогое, ничтожное фуфло, которое считает, что ей все обязаны только за то, что она есть. Тетка живет в вымышленном мире, где она – сама Богиня и вообще центр Вселнной", – заметил Денис Жариков.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

2017-й начался со скандала с Аллой Пугачевой – в Интернете появилась петиция против засилья стариков на экране. И весь год читатели активно комментировали любое появление Примадонны. Особенно людей возмущал ее часто комичный внешний вид. "Тощая бабулька с бледными ногами", – пишет о певице Юшка. "Тощие ножки, калошики на ногах и скрюченная фигура! Бабка-бабкой! Просто хорохорится!", – согласна с ним Настя. "У нее ноги всю жизнь были иксом, а теперь к тому же стали тощими и морщинистыми в коленках. Выставлять такое "богатство" на всеобщее обозрение можно только в одном случае – если хочешь всех насмешить до упаду", – считает Илзе. "Выглядит как Гурченко в последний год жизни. Старая, сгорбленная, ноги как у козы, лицо все стянуто-перетянуто. Стареть надо достойно. И меньше пиара. Когда семидетилетняя бабка пытается молодится – это жалкое зрелище", – считает Наталья.

Но самые искрометные комментарии к статьям Dni.Ru оставляли пользователи под никами Юшка и  Гость как в горле кость. Большое им за это спасибо!

Наступающий год Собаки подарит нам новых героев, новые темы для статей и поводы обсуждения. Мы, журналисты Dni.Ru, обещаем прислушиваться к мнению любимых читателей, радовать новостями и свежими сплетнями, удивлять и провоцировать. Спасибо, что вы с нами!

30 декабря 2017, 12:40

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