Как правильно использовать госсимволы

Россияне больше не будут ограничены в проявлении своих патриотических чувств. Госдума разрешит использование герба и флага страны в неофициальной обстановке. Некоторые запреты, впрочем, останутся: как и в других странах, оскорбления своих национальных символов Россия не потерпит.

Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента ее спикером Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, предлагает разрешить законно использовать изображения герба Российской Федерации гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Пределы использования устанавливаются только уголовно-наказуемыми деяниями. Речь идет о надругательстве над государственными гербом или флагом.

Ранее Госдума приняла такие же поправки в отношении российского флага. Необходимость в законе очевидна: нередко россияне привлекались к административной и даже уголовной ответственности, преступив рамки в выражении своих патриотических чувств.

Как только речь заходит об использовании государственного флага в неофициальной обстановке, сразу же вспоминаются американцы. Нет, наверное, ни одной картины голливудского производства, где не мелькало бы периодически звездно-полосатое знамя. Причем не только на флагштоках, но зачастую и в виде рисунка на нижнем белье героев. Так где же границы "свободы" в использовании госсимволики?

Что касается трусов и бюстгальтеров, то американцы, видимо, таким образом демонстрируют, какая демократичная у них страна. На самом деле закон в этом отношении категоричен: использовать изображения знамени в целях рекламы или в качестве постельного белья, полотенец и одежды нельзя. Кроме того, флаг Америки никогда не должен касаться земли. Существует даже легенда, что если флаг упадет на землю, его необходимо сжечь – чтобы уберечь себя и страну от несчастий. Символ страны всегда должен быть виден, даже в ночное время его необходимо освещать. Флаг нельзя переворачивать: кантон (синее поле) всегда должен быть сверху. Вдобавок, символ Америки нельзя сжимать или скручивать, он должен всегда свободно развеваться на ветру.

В США также запрещено использовать государственный флаг на спортивной форме, за исключением тех случаев, когда изображение к ней пришито. Нельзя пользоваться госсимволом для рекламы и продвижения товаров, печатать его изображение на салфетках, коробках и других предметах одноразового пользования.

Почти такие же правила действуют в Бельгии. А в Германии, к примеру, цвета государственного флага и сам флаг – но без изображенного на нем герба – могут использоваться кем и где угодно. Нельзя изображать обычный (без герба) флаг для маркировки товаров и изделий, а вот его цвета – можно. Германский флаг с гербом не имеет права использовать никто, кроме официальных государственных органов.

Эксперты из разных стран не видят ничего зазорного в нанесении государственной символики на различные сувениры. Во многих государствах цвета флага и даже герб изображают на футболках, спортивных костюмах, рубашках. Это делает символы страны более узнаваемыми.