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Флаги на башнях

Фото: facebook.com/RusEmbUSA
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Как известно времена меняются. Император Николай I утверждал: там, где раз поднят российский флаг, спускаться он уже не должен. Вопреки этому утверждению Государственный департамент США, тамошнее министерство иностранных дел, решительно спустил российские флаги на здании консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, округ Колумбия.
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Российское посольство тут же выразило протест, мол это нарушение норм межгосударственных отношений и вся ответственность ложится на США. МИД опубликовал разоблачающие записи про служебную собаку с командой взломщиков, потребовал вернуть наши госсимволы на место и больше никогда не трогать их руками.

Но только в Госдепе на призывы нашего нового посла и спикера МИДа Захаровой чихать хотели, и заявили, что флаги они вернут, а снимали их "со всем уважением". Здание-то свободно — отчего бы флаги и не снять? Может они плохо висели. Там, в Америке, люди все больше простые и простодушные – вы хоть на представительницу Госдепа Хизер Нойерт взгляните. Вышла она вся из народа, дитя семьи трудовой. То есть многочисленные колледжи ее не испортили, что думает – то и говорит.

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

И действительно, американцы флаги уважают. Даже своих покойных солдат, мужественных мужчин и женщин, в национальные звездно-полосатые полотнища вместе с гробами драпируют – вот какое уважение к знамени. А тут флаги ведь даже не сперли, ну то есть не конфисковали, а просто спрятали. С глаз долой – из сердца дипломатии вон.

А с другой стороны, ну что мы придираемся? Флаг – это лишь символ. Да и архив консульства, в теории, конечно неприкосновенный, ну а на практике – сами знаете что. Ну запрашивал кто-то когда-то визу, кому это теперь интересно. Все самое интересное уже сгорело в печке в день вызова экологической инспекции Сан-Франциско, ушло в черный дым, остальное – даром не нужно. И вернули уже нам Штаты и флаг и архив, почти целыми. "Don't Worry, Be Happy" – как в песне.

Все эти гербы, знамена и прочие имперские и рыцарские символы ушли далеко в прошлое. А у нас и уважаемый посол, и сам министр – все прямо на дыбы. Спокойнее надо, не то время сейчас. Флаги послов и прочих резидентов были введены указом от 1833 года, как любезно сообщает нам Википедия. Вот пускай и волнуются историки, археологи и специалисты по геральдике. А мы против закрытия консульства по прямому распоряжению президента, поэтому, в очень в американском стиле, подали иск в самый справедливый в мире заокеанский суд. Посмотрим, чего стоит их хваленое правосудие, а заодно и время потянем. Вот так цивилизованно все вопросы и надо решать.

Но, конечно, мешают героические воспоминания. Флаги правда были другие, так как триколор в имперских знаменах числился, как известно, относительно недолго. Но защищали их иногда буквально до последнего издыхания. Взять хоть ту же историю со штурмом англо-французской эскадрой Петропавловска-Камчатского, территории, где согласно поэту Симонову, были только "косые гарнизонные избушки" на этом "клочке не нужной никому земли". Российский малочисленный гарнизон, отрезанный от "большой земли", отразил нападение многократно превосходящих сил противника. И в ходе сражения чуть французы русских отжали и установили свой флаг на позициях – так тут же по ним не только мы, но даже союзники англичане долбанули "по ошибке". Вот что такое флаг в боевых условиях.

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Российская же защита консульства в Сан-Франциско, история которого началась даже раньше битвы за Камчатку, также была ожесточенной, но не слишком успешной – выкинули всех, как помнится, на сорок восемь часов. Никто из наших даже в атаку не поднялся, ну кроме конечно мужественной Марии Захаровой, да и то дистанционно. А американская сторона со временем и флаги поснимала вместе с уборкой мусора — прямо как при реформах товарища Сердюкова в нашей славной армии. И было-то всего четыре консульства на все Северо-Американские Соединенные Штаты, а стало одним меньше. Крепость пала.

Флаги на башнях ставятся не только на стенах военных крепостей, но и за трудовые подвиги, как в одноименной книге великого педагога Макаренко. Выполнить план, перевыполнить – имеешь право укрепить свой флажок. В сложнейших производственных и бытовых условиях иногда завоевываются такие права, возможность утвердить полотнище на "грандиозном, историческом" кирпичном здании. Отступать же можно быстро и по всем фронтам сразу, как мы когда-то драпали из Восточной Европы в поисках "Нового мышления" и прочих философских приколов. И вообще, можно разобрать здание пресловутой "российско-американской дружбы" по кирпичику. Вон и американские визы уже "дорогим россиянам" выдаются только в Москве. А один билет "Владивосток-Москва" желающему пройти собеседование в посольстве обойдется в копеечку. Ломать – не строить.

Развитие сюжета уже предсказано в анонсах МИДа. Можно выгнать еще полторы сотни импортных американских дипломатов, потому что у них излишек поднакопился за счет наших ооновских работников. Ну конечно, тогда провозглашенное новым американским послом в Москве, бывшим мормоном, музыкантом и губернатором, утверждение, что низшая точка в разладе между странами уже пройдена, можно будет выбросить в мусорную корзину. Но это не наш выбор. Так и запишите, господа партнеры, у себя в дипломатическом протоколе.

26 октября 2017, 15:03

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