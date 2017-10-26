Флаги на башнях

Как известно времена меняются. Император Николай I утверждал: там, где раз поднят российский флаг, спускаться он уже не должен. Вопреки этому утверждению Государственный департамент США, тамошнее министерство иностранных дел, решительно спустил российские флаги на здании консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, округ Колумбия.

Российское посольство тут же выразило протест, мол это нарушение норм межгосударственных отношений и вся ответственность ложится на США. МИД опубликовал разоблачающие записи про служебную собаку с командой взломщиков, потребовал вернуть наши госсимволы на место и больше никогда не трогать их руками.

Но только в Госдепе на призывы нашего нового посла и спикера МИДа Захаровой чихать хотели, и заявили, что флаги они вернут, а снимали их "со всем уважением". Здание-то свободно — отчего бы флаги и не снять? Может они плохо висели. Там, в Америке, люди все больше простые и простодушные – вы хоть на представительницу Госдепа Хизер Нойерт взгляните. Вышла она вся из народа, дитя семьи трудовой. То есть многочисленные колледжи ее не испортили, что думает – то и говорит.

И действительно, американцы флаги уважают. Даже своих покойных солдат, мужественных мужчин и женщин, в национальные звездно-полосатые полотнища вместе с гробами драпируют – вот какое уважение к знамени. А тут флаги ведь даже не сперли, ну то есть не конфисковали, а просто спрятали. С глаз долой – из сердца дипломатии вон.

А с другой стороны, ну что мы придираемся? Флаг – это лишь символ. Да и архив консульства, в теории, конечно неприкосновенный, ну а на практике – сами знаете что. Ну запрашивал кто-то когда-то визу, кому это теперь интересно. Все самое интересное уже сгорело в печке в день вызова экологической инспекции Сан-Франциско, ушло в черный дым, остальное – даром не нужно. И вернули уже нам Штаты и флаг и архив, почти целыми. "Don't Worry, Be Happy" – как в песне.

Все эти гербы, знамена и прочие имперские и рыцарские символы ушли далеко в прошлое. А у нас и уважаемый посол, и сам министр – все прямо на дыбы. Спокойнее надо, не то время сейчас. Флаги послов и прочих резидентов были введены указом от 1833 года, как любезно сообщает нам Википедия. Вот пускай и волнуются историки, археологи и специалисты по геральдике. А мы против закрытия консульства по прямому распоряжению президента, поэтому, в очень в американском стиле, подали иск в самый справедливый в мире заокеанский суд. Посмотрим, чего стоит их хваленое правосудие, а заодно и время потянем. Вот так цивилизованно все вопросы и надо решать.

Но, конечно, мешают героические воспоминания. Флаги правда были другие, так как триколор в имперских знаменах числился, как известно, относительно недолго. Но защищали их иногда буквально до последнего издыхания. Взять хоть ту же историю со штурмом англо-французской эскадрой Петропавловска-Камчатского, территории, где согласно поэту Симонову, были только "косые гарнизонные избушки" на этом "клочке не нужной никому земли". Российский малочисленный гарнизон, отрезанный от "большой земли", отразил нападение многократно превосходящих сил противника. И в ходе сражения чуть французы русских отжали и установили свой флаг на позициях – так тут же по ним не только мы, но даже союзники англичане долбанули "по ошибке". Вот что такое флаг в боевых условиях.

Российская же защита консульства в Сан-Франциско, история которого началась даже раньше битвы за Камчатку, также была ожесточенной, но не слишком успешной – выкинули всех, как помнится, на сорок восемь часов. Никто из наших даже в атаку не поднялся, ну кроме конечно мужественной Марии Захаровой, да и то дистанционно. А американская сторона со временем и флаги поснимала вместе с уборкой мусора — прямо как при реформах товарища Сердюкова в нашей славной армии. И было-то всего четыре консульства на все Северо-Американские Соединенные Штаты, а стало одним меньше. Крепость пала.

Флаги на башнях ставятся не только на стенах военных крепостей, но и за трудовые подвиги, как в одноименной книге великого педагога Макаренко. Выполнить план, перевыполнить – имеешь право укрепить свой флажок. В сложнейших производственных и бытовых условиях иногда завоевываются такие права, возможность утвердить полотнище на "грандиозном, историческом" кирпичном здании. Отступать же можно быстро и по всем фронтам сразу, как мы когда-то драпали из Восточной Европы в поисках "Нового мышления" и прочих философских приколов. И вообще, можно разобрать здание пресловутой "российско-американской дружбы" по кирпичику. Вон и американские визы уже "дорогим россиянам" выдаются только в Москве. А один билет "Владивосток-Москва" желающему пройти собеседование в посольстве обойдется в копеечку. Ломать – не строить.

Развитие сюжета уже предсказано в анонсах МИДа. Можно выгнать еще полторы сотни импортных американских дипломатов, потому что у них излишек поднакопился за счет наших ооновских работников. Ну конечно, тогда провозглашенное новым американским послом в Москве, бывшим мормоном, музыкантом и губернатором, утверждение, что низшая точка в разладе между странами уже пройдена, можно будет выбросить в мусорную корзину. Но это не наш выбор. Так и запишите, господа партнеры, у себя в дипломатическом протоколе.