"Невинные солдаты вермахта": выступление школьника повергло Россию в ужас

Ученик гимназии из Нового Уренгоя шокировал общественность своей речью перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Учителя школьника в ужасе от того, что его слова восприняли как оправдание фашизма.

По словам учителя немецкого языка из Новоуренгойской гимназии Людмилы Кононенко, часть выступления ее подопечного была вырвана из контекста, пишет Life.ru. Именно поэтому пользователи соцсетей сделали неверные выводы, которые шокировали педагогов гимназии.

"Я искренне надеюсь, что во всем мире восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн", – подчеркнула Кононенко. Педагог призвала перестать травить школьника и досмотреть его выступление до конца, чтобы понять: он вовсе не поддерживал фашизм.

Преподавательница утверждает: гимназист хотел подчеркнуть, что война искалечила судьбы всех солдат, в том числе и немецких. За школьника также заступился и мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, передает URA.RU.

"Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму", – подчеркнул градоначальник.

Скандал разгорелся после того, как ученик гимназии из Нового Уренгоя выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток также добавил, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.