В Индии родился ребенок с двумя головами
Сиамские близнецы, появившиеся на свет в Индии, имели отдельные легкие и сердце, но общую печень и другие внутренние органы. Они сразу стали испытывать проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи предупредили, что разделить парапагов и спасти их практически невозможно. Через сутки после рождения младенцы погибли, передает РИА Новости.
"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется у 10% всех сиамских близнецов", – рассказал доктор Санджай Бэнсод, заведующий гинекологическим отделением в госпитале Свами Рамананд Теерт.
Отклонения в развитии плода были обнаружены только на восьмом месяце. Женщина решила выносить детей до конца, на 36-й неделе специалисты сделали кесарево сечение. Ее жизни ничего не угрожает.
Добавим, что сиамские близнецы появляются, если в эмбриональный период развития однояйцевые близнецы не полностью отделяются друг от друга. Обычно оплодотворенная яйцеклетка делится на шестой день после зачатия. В случае с сиамскими близнецами это происходит через 14-15 дней.
У сиамских близнецов имеются общие части тела или внутренние органы. Операция по разделению сопряжена с повышенным риском, а зачастую и вовсе невозможна.
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