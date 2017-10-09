Трамп встречается с бывшей женой

В интервью телеканалу CBS Ивана Трамп, первая жена президента США, призналась, что экс-супруг до сих пор советуется с ней. Женщина утверждает, что именно она сделала Дональда Трампа тем, кем он является сейчас.

Бывшая жена американского лидера ответила "Это точно" на вопрос журналиста: "Он не был бы тем, кем он является, без тебя?" Кроме того, экс-супруга лидера США утверждает, что именно она вырастила и воспитала трех его старших детей. Ивана рассказала, что очень гордилась ими во время президентской кампании Дональда Трампа. "Они были собраны и умны", – заявила женщина.

В том же интервью она рассказала, что президент до сих пор советуется с ней, что писать в свой Twitter. "Это президент, который пишет в Twitter. Это новый способ донести сообщение. И он прав", – заявила Ивана. По ее словам, они общаются раз в неделю.

Женщина уверяет, что ей нравится ее нынешняя жизнь. "У меня потрясающая квартира в Майами. У меня есть 300-летние рыбацкие домики в гавани Сен-Тропе. Что мне еще нужно?", – заявила Ивана.

Напомним, бывшая чехословацкая актриса и фотомодель Ивана Зельничкова в 1977 году стала миссис Трамп. По словам женщины, они познакомились в ночном клубе в Нью-Йорке. Будущий президент, а тогда просто бизнесмен Дональд задел ее плечом, после этого завязался разговор.

Ивана Трамп родил Дональду троих детей: Дональда Джона Трампа-младшего, Иванку Мари Трамп и Эрика Фредерика Трампа. После развода начала сама заниматься бизнесом, разрабатывала свою линию одежды, ювелирных изделий и косметических продуктов. Позднее запустила свой собственный журнал и написала несколько книг.

В 2016 году Ивана заявила, что хочет занять пост посла США в Чехии, однако после передумала. Она решила не жертвовать своей свободой и привычным образом жизни. "Почему я должна прощаться с зимой в Майами, летом в Сен-Тропе и осенью-весной в Нью-Йорке? У меня прекрасная жизнь", – сказала Ивана. Своим отказом она расстроила президента Чехии Милоша Земана.