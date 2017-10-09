Россиянам пообещали бабье лето в октябре

По сообщению метеорологов, вторая неделя октября будет отмечена значительным повышением температуры днем. Несмотря на это, погода преподнесет и не очень приятные сюрпризы.

В центральные регионы вместе с потеплением пришли туманы, дождь и сильный ветер. В Белгородской области объявлено штормовое предупреждение. Порывы юго-западного шквала будут достигать 18 метров в секунду, такая же ситуация и в соседней Курской области. При этом температура в регионе будет колебаться в диапазоне 12-17 градусов.

В целом погода остается аномальной для октября, отмечают эксперты. В Брянской области зацвели яблони. При этом деревья еще не успели сбросить плоды. "Такое бывает, когда в пору цветения из-за неблагоприятных погодных явлений – холода, засухи – цветочные почки не смогли распуститься, а осенью возникают условия, схожие с весной", – объяснил ТАСС завкафедрой селекции плодово-ягодных культур Брянского аграрного университета, профессор Сергей Евдокименко.

В то же время в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра на полуострове могут достигать 20-25 метров в секунду. Временно приостановлена навигация пассажирских катеров через Севастопольскую бухту из центра города на Северную сторону. Однако уже в ближайшие несколько дней скорость ветра снизится до двух-шести метров в секунду и зарядит сильный дождь.

Неприятными последствиями бабье лето грозит и Приволжью. Там продолжает сохраняться теплая погода без осадков. Заморозки отступили, и температура воздуха днем поднимается до +19 градусов. Это спровоцировало опасность пожаров. В девяти районах региона, по данным местного МЧС, - пятый класс пожароопасности.

Аномальное тепло, пришедшее в Республику Коми, помешало замерзанию рек. Температура воздуха держится на три-четыре пункта выше климатической нормы, и ледостав на северных реках начнется на неделю позже "расписания".