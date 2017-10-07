Кто поздравил Владимира Путина с юбилеем

Владимир Путин принимал сегодня, 7 октября поздравления с юбилеем. В день своего 65-летия президент услышал добрые пожелания от лидеров государств, российских политиков и простых граждан.

Лично позвонили и поздравили российского лидера главы Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии. Кроме них Владимиру Путину позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.





Также в адрес президента России поступили многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, политиков и простых граждан.





Лично смогли поздравить президента страны члены Совета безопасности. В свой день рождения Путин собрал их на совещание. Речь шла об успехах российских ВКС в Сирии. В заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры двух палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.





Трогательное поздравление в адрес президента получилось у главы Чечни Рамзана Кадырова. На своем Telegram-канале он написал, что всегда относился к Путину с сыновней почтительностью.

"Мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!" – написал Кадыров.

В Сети разместил свое поздравление мэр Москвы Сергей Собянин. "Поздравляю нашего Президента Владимира Путина с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и успехов", – написал столичный градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Поздравили президента и российские спортсмены. Боксеры запустили флешмоб #поздраВВь и записали видеооткрытку. В ней, наряду с Федором Чудиновым, Алексеем Тищенко и Шамилем Сабировым, отметился Рой Джонс-младший – боксер, не так давно получивший российское гражданство. Он, кстати, поблагодарил президента за паспорт нашей страны.





Из-за океана пришло поздравление от нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. В своем Instagram он написал: "Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим близким".

А байкер "Хирург" (Александр Залдостанов) стоя на Дворцовой площади в Петербурге под рев моторов адресовал свои теплые слова Владимиру Путину. Глава клуба "Ночные волки" пожелал президенту, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше.

Традиционным и троекратным криком "Любо" отметили юбилей президента кубанские казаки, собравшиеся перед зданием краевой администрации Краснодара.

Сравните граффити: в Барселоне Путин подмигивающий, в Берлине – в окружении голубей, а в Париже – с надписью «Миротворец, с днем рождения» pic.twitter.com/xeZEWBdTNb — НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.

Кроме того, в некоторых европейских столицах 7 октября появились граффити с изображениями российского президента. В Париже в квартале Батиньоль поздравление сопровождалось подписью "миротворец". А в Берлине граффити украшено изображением двух белых голубей и цитатами из оды "К радости" Фридриха Шиллера.