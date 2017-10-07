Как Путина поздравляют с днем рождения

Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября 65-летний юбилей. Традиционно этот праздник у главы государства не обходится без рабочих встреч и совещаний. Вот и сегодня президент провел заседание Совета безопасности, а до этого его успели поздравить по телефону 11 мировых лидеров.

Среди поздравивших Путина были и представители российской власти, региональные лидеры, патриарх Кирилл. Глава Чечни Рамзан Кадыров, например, сказал, что относится к президенту с сыновней почтительностью.

Байкер Александр Залдостанов, более известный как "Хирург" обратился к президенту из Санкт-Петербурга. Он поздравил Владимира Путина под рев моторов, стоя на фоне огромного автомобиля по имени "Русский реактор".

Много поздравлений поступает и от простых россиян. Соотечественники желают президенту здоровья, успехов в различных сферах и просто выражают свое почтение и уважение главе государства.



Одним из проявлений уважения к лидеру страны, безусловно, является и то, что рядом с рабочими атрибутами и значимыми личными вещами, в кабинетах руководителей присутствуют фотографии президента.

Сам Путин говорил, что не видит в этом ничего зазорного. "Президент – это один из символов страны, так же как флаг, герб или гимн. И не вижу ничего зазорного в том, чтобы государственные чиновники имели в своем кабинете портрет своего руководителя. Я не вижу в этом никакого ни чинопочитания, ни пресмыкания. Это элемент проявления государственности. Так же как и флаг, герб", – сказал Владимир Путин.

В кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина висит необычный портрет президента. Это работа питерского художника Алексея Сергиенко "Путин со щенком". В прошлом году автор представил в своем родном городе серию картин из серии "Эмоции мира". Среди них были портреты Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем рабочем кабинете фотографию Владимира Путина рядом с портретом своего отца – Ахмата Кадырова, немало сделавшего для установления мира в республике.





В кабинете руководителя Адыгеи Мурата Кумпилова фотография Путина находится посередине между гербами России и родной республики.





Портреты Владимира Путина весят в кабинетах Натальи Поклонской и Сергея Аксенова. Решения, принятые президентом в 2014 году, сыграли огромную роль в воссоединении Крыма с Россией.



