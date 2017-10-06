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Общество

Как Путин отмечает свои дни рождения

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
В свой 65-летний юбилей президент России будет работать: 7 октября у Владимира Путина намечена встреча с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства редко позволяет себе расслабиться в свои дни рождения, а иногда отмечает этот праздник вдали от дома.
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Должность президента не предполагает выходных и праздников, это – постоянное напряжение, требующее максимальной концентрации. Верно говорят: чем больше человек делает, тем больше успевает. Эту народную мудрость доказывает российский лидер – Владимир Путин даже в свои дни рождения не позволяет себе расслабиться. Огромная страна требует огромного внимания.

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С кем Путин отпразднует юбилей

В прошлом, 2016 году Путин отметил праздник в кругу родных, близких и друзей. И это, пожалуй, один из немногих дней рождения, когда президент не проводил никаких рабочих встреч или совещаний. За год до этого 7 октября он беседовал с министром обороны Сергеем Шойгу. Говорили о ситуации в Сирии, а вечером глава государства играл в хоккей. В матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) президент тогда отличился – забросил семь шайб. Его команда "Звезды НХЛ" разгромила сборную НХЛ со счетом 15:10.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В 2014-м Владимир Путин впервые за годы работы в Кремле и правительстве взял полноценный выходной на свой день рождения и улетел в глухую сибирскую тайгу, за 400 километров от ближайшего жилья. Он потом признавался, что прошел по горам почти девять километров. И это тоже работа...

Вдали от дома пришлось встретить Путину свой день рождения и в 2013 году. Президент находился на острове Бали, на саммите АТЭС. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно в честь именинника сам исполнил на гитаре песню Happy Birthday to You, премьер Японии Синдзо Абэ преподнес президенту России в подарок саке, а председатель КНР Си Цзиньпин – торт.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Свой 60-летний юбилей президент встречал в родном Санкт-Петербурге в кругу родных и друзей, а в 2011-м отмечал день рождения в столице: он присутствовал на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

За год до этого – в бытность премьер-министром – празднуя свое 58-летие, Владимир Путин встречался в Петербурге с представителями Ленинградской федерации профсоюзов. В 2009-м получил в подарок много книг: он встречался с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным. Разговор шел о литературе и жизни.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Рабочим день рождения Путина выдался и в 2008 году. 7 октября премьер-министр улетел в командировку в Санкт-Петербург. В Константиновском дворце прошла презентация фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", а в Гуманитарном университете профсоюзов после чаепития со студентами и преподавателями главе кабмина вручили знак "Почетного профессора". Был и необычный подарок на тот день рождения, но известно о нем стало только через несколько дней: премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка.

Свое 55-летие Владимир Путин отметил в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Среди приглашенных были тогдашний премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

В 2006 году глава государства вновь посетил Петербург, там он принимал поздравления от губернатора города Валентины Матвиенко. А в 2005-м там же, в городе на Неве, встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Вечер Путин провел в Константиновском дворце за переговорами с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Владимир Путин и Герхард Шрёдер. Фото: kremlin.ru

Торжественный ужин по случаю дня рождения Владимира Путина прошел в Стрельне под Питером в 2004 году. На нем присутствовали политики и деятели культуры. Годом ранее Путин тоже был в родном городе, там на теплоходе "Нью Айленд" у набережной Невы прошел праздничный банкет. Но и эти торжества предваряли рабочие встречи с политиками и беседы с деятелями культуры.

50-летний юбилей российский президент отмечал в Кишиневе, снова за работой. В столице Молдавии проходил саммит СНГ. В 2001 году 7 октября Владимир Путин собрал на экстренное совещание всех силовиков. Именно в день рождения президента России США и Великобритания без санкции Совбеза ООН начали в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода".

Владимир Путин и Валентина Матвиенко. Фото: kremlin.ru

Первый свой день рождения в президентской должности Владимир Путин отметил в 2000 году в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Празднование проходило в ресторане русской кухни "Подворье", а вечером глава государства побывал в прославленной Мариинке на опере Петра Чайковского "Мазепа".

6 октября 2017, 20:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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