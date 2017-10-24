В Москве назвали улицу в честь Эльдара Рязанова

Столичные власти дали название проектируемому проезду №6021, рядом с которым расположился киноклуб "Эльдар". Улица будет носить имя знаменитого режиссера Эльдара Рязанова, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

В 2017 году деятелю кино исполнилось бы 90 лет. Рязанов скончался в 2015-м от острой сердечной недостаточности.