Пресс-конференцию Собчак попытался сорвать "единорог"

В Москве на пресс-конференции Ксении Собчак появился мужчина в маске единорога. Он попытался сорвать мероприятие: нарушитель порядка начал выкрикивать провокационные лозунги. Охрана вывела его из здания, передает "Газета.ru".
"Одни большие скачки": единорог объяснил смысл акции на конференции Собчак https://t.co/jNLBLaMIvi#360tv #360тв pic.twitter.com/OMncyE32lE— Телеканал 360° (@360tv) 24 октября 2017 г.
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