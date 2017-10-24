В Москве появится мост-волна

В Московском зоопарке построят пешеходный мост через Грузинскую улицу. Архитектурную концепцию объекта уже одобрили в Москомархитектуре. Белая ажурная конструкция высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую и новую территории зоосада, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на сайт столичного правительства.
Металлический мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну. Он станет дублером уже действующего бетонного моста.
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