Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника

Самая молодая мама в России Валя Исаева, несколько лет терпевшая побои мужа, решила подать на развод. Выяснилось, что у женщины уже полтора года есть любовник.

"Я подала на развод. Хабиб не хочет его мне давать, но адвокаты сказали, что нас все равно разведут через суд", – рассказала Исаева.



Более того, по словам Вали, супруги около двух лет не живут вместе. "Хабибу от меня и надо было только, чтобы я ему гражданство российское сделала... Он то пропадал, то иногда приходил переночевать. И я поняла, что надо окончательно расставить точки. Что случилось, то случилось", – заявила Исаева.

Теперь самая молодая мама в стране планирует переехать в Кабардино-Балкарию и начать новую жизнь. "Уедем с детьми, хотя бы на время, чтобы не накалять ситуацию", – поделилась Валентина.

Родители нового избранника Исаевой приняли ее в семью, несмотря на громкий скандал, который разразился 12 лет назад. "Он простой русский парень, и его родители очень приятные люди. Отзываются обо мне тоже очень хорошо", – цитирует kp.ru Валю.

О своем муже Исаева говорит неохотно. Женщина признала, что совершила ошибку. "Мой брак оказался неудачным, он был необдуманным шагом. Единственное, что Хабиб дал мне хорошего, – это дети. В них смысл моей жизни. Но только с рождением второго ребенка я в полной мере ощутила, какое это счастье – материнство", – заключила Валя.

История Исаевой в 2005 году потрясла всю страну. 11-летняя школьница из московского промышленного района Капотня забеременела от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана Хабиба Патахонова, который снимал комнату в квартире бабушки Вали.