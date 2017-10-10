В Москве появятся умные урны

На улицах столицы установят высокотехнологичные урны. Они смогут самостоятельно прессовать собираемый мусор, а при полном заполнении сообщат об этом в службу вывоза, пишет газета "Известия".
Как рассказала директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко, урны созданы по отечественной технологии. В Москве будет реализовываться пилотный проект.
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