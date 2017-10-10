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Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности

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В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной угрозы. По данным Гидрометцентра, в Москве и области  ожидается сильный ветер, пишет газета "Известия". "Погода потенциально опасна", – отметили синоптики.

По прогнозам метеорологов, в среду, 11 октября, в регионе пройдет небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс три-пять градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 8-10 градусов.

10 октября 2017, 15:46

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