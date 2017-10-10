В Москве открылся новый Центр управления полетами

В Москве ввели в эксплуатацию новый Центр управления полетами, оснащенной современной автоматизированной системой "Синтез-АР4", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России. Предыдущая система – "ТЕРКАС" – устарела морально и физически, отметили в ведомстве. Отметим, переезд диспетчеров в новый ЦУП мог состояться еще в июне, однако дыра в крыше не позволила этого сделать.

