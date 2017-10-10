Черепаха пыталась откусить россиянину язык после поцелуя
Как видно на записи, мужчина в шутку начинает целовать небольшую черепаху. Какое-то время животное терпит эти неадекватные проявления нежности, а затем хватает парня за язык.
Любитель острых ощущений в ужасе пытается освободить язык, но у него ничего не получается. От боли он начинает истошно орать, пока на помощь не приходит один из приятелей. При этом друзья экспериментатора громко хохочут, не осознавая всей серьезности происходящего.
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