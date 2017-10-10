В Московском зоопарке появился птенец рогатого ворона

В Московском зоопарке впервые вылупился птенец кафрского рогатого ворона, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Увидеть его можно в павильоне "Дом птиц".
"Рождение птенца кафрского рогатого ворона – событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу Московского зоопарка.
Свое название этот пернатый получил за крупный клюв с горбинкой. Он является самым крупным представителем семейства птиц-носорогов.
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