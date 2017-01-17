Россиянам сообщили хорошие новости о зарплате

У россиян будет увеличиваться как реальная, так и номинальная зарплата, уверен министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, положительная тенденция наметилась еще в августе 2016 года.

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", – цитирует "Российская газета" главу Минтруда.

"По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", – сообщил Максим Топилин. Кроме того, важную роль сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил он.

При этом задачи обеспечить рост зарплат, пусть даже путем сокращения рабочих мест, не стоит. "Я думаю, что безработица расти не будет. Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года", – отметил министр труда и социальной защиты.

Впрочем, искусственно обеспечивать занятость государство тоже не будет. "Рынок труда – зеркало экономики. И рабочих мест столько, сколько она требует, и того качества, которое она способна обеспечить", – пояснил Топилин.

Чиновник развеял страхи аналитиков, опасавшихся автоматизации многих процессов. Роботы, возможно, уничтожают некоторые рабочие места, однако и создают их. Рынок труда все время приспосабливается к новым условиям. "Технологии внедряются постоянно, надо относиться к этому спокойно", – подчеркнул глава Минтруда.

Будет использоваться больше роботов – значит, понадобится больше людей, которые будут их программировать и обслуживать.

"Структура занятости постоянно меняется. И это дело не одного дня или года", – заключил Топилин.