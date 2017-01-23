Как Общественная палата помогает строить новую экономику России

В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Премии "Бизнес-Успех" доверена важная миссия: она призвана стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды в стране. Первый зампред правительства, возглавивший Попечительский совет, предложил уделить особое внимание популяризации малого и среднего предпринимательства на телевидении. Игорь Шувалов отметил, что поддержка предпринимателей – задача государственной важности, и напомнил о теплых партнерских отношениях с "Опорой России" и о крупных совместных проектах.

Заместителем председателя Попечительского совета стал секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. Также в него вошли председатель Попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов и генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андрей Никитин.

Как подчеркнул Александр Бречалов, у бизнес-сообщества есть сам контент и понимание, как сделать его "продающим", однако переговоры с руководством телеканалов пока не привели к положительным результатам. Инициативу секретаря ОП поддержал Игорь Шувалов, подчеркнув, что проблема недостаточного освещения предпринимательских проектов в СМИ действительно существует.

Главный гуру рунета @germanklimenko и Евгения Лазарева составили компанию на выставке финалистов муниципальных образований #БизнесУспех pic.twitter.com/l4Wv5yPDfs — Александр Бречалов (@brechalov) 23 января 2017 г.

Первый вице-премьер предложил совместно подумать над форматом таких передач и заявил, что обратится с соответствующими инициативами к президенту. Пока же Шувалов предложил генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андрей Никитин рассказал о важности проведения премии "Бизнес-Успех". Благодаря ей в поддержке малого бизнеса активно участвуют моногорода, представители которых всегда есть в финале. Каждый год после проведения премии инвесторы приходят в регионы и муниципалитеты-победители, там открываются новые производства, сказал Никитин.





В конечном итоге премия "Бизнес-Успех" создает новую экономику России. За шесть лет мероприятие охватило 53 региона и более 47 тысяч участников, в том числе более трех с половиной тысяч глав муниципалитетов. Президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин отметил, что за это время премия заставила поверить в малый бизнес тысячи молодых людей.

"Интерес к национальной премии растет год от года. Сотни тысяч предпринимателей приняли участие в этом проекте. Они рассказывают о том, как начинали с нуля и чего смогли добиться".

По словам Калинина, финалисты премии – люди, которые поверили в себя, в свою страну и сделали то, что до них никто не делал. Именно они, каждый из них, создают новую экономику нашей страны.

В этом году за премию борются три проекта – из Карелии, Ярославля и Челябинской области. И впервые она будет вручена в номинации ЗОЖ ("Здоровый образ жизни"). Всего же в оргкомитет конкурса поступило более тысячи заявок на соискание премии из восьми федеральных округов России. Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Из них победителями стали 56 предпринимателей. И только 18 бизнес-проектов вышли в финал федерального этапа премии. Три из них призваны способствовать здоровому образу жизни.

Один из них – это спортивное мероприятие, полумарафон "Карьяла". В этом году он будет посвящен 100-летию Республики Карелия. Красота местной природы и привлекательность для туристов стали отправной точкой в реализации идеи, которая даст возможность совместить бег и идеи здорового образа жизни с визитом в Карелию.

Кстати, в этом году премия #БизнесУспех будет впервые вручена в номинации ЗОЖ. Почитайте про проекты финалистов https://t.co/IurypHqTJN pic.twitter.com/TiteB489pf — Общественная палата (@op_rf) 23 января 2017 г.

Второй номинант – Артем Калабин из Ярославля с проектом Russia Running. Он начался с организации в 2015 году спортивно-массового мероприятия "Бегом по Золотому кольцу".

Еще один ЗОЖ-проект – "Парижский полумарафон" Светланы Мамедалиной из Челябинской области, где действительно есть село Париж с копией Эйфелевой башни. Светлана много лет занималась спортивной ходьбой, а сейчас ведет секцию по легкой атлетике и группу здоровья для инвалидов по скандинавской ходьбе.