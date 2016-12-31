На кого стали чаще учиться россияне

В 2017 году на рынок труда придет новая волна выпускников самых разных вузов и специальностей. Dni.Ru разобрались, какие профессии за уходящий год стали более востребованными, а какие постепенно отмирают.

IT-технологии



Уже давно известно, что гуманитарные профессии, такие как юрист и журналист, медленно, но верно исчезают из рейтингов самых востребованных и высокооплачиваемых должностей. Работодатели теперь требуют навыки более прикладного характера.

"Информационные технологии (ИТ) – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей. Изменения в этой отрасли задают новые технологии и практики фактически для всех отраслей экономики. Проектирование, транспортировка, управление ресурсами, маркетинг, управление людьми – все эти и многие другие области изменяются под воздействием ИТ", – говорится в аналитике инновационного центра "Сколково".

Вслед за быстроразвивающейся отраслью растут, во-первых, инвестиции в нее, а во-вторых, число профессий для дальнейшего трудоустройства, которые раньше нельзя было даже представить. Самыми перспективными в этой отрасли считаются разработчики ПО, архитекторы информационных систем, дизайнеры и даже проектировщики нейроинтерфейсов.

Также компании заинтересованы в расширении влияния технологий на быт человека, поэтому разработчики сейчас требуются в частности для создания приложений на мобильные устройства, планшеты и даже часы. Отметим, что средняя зарплата разработчика Android составляет в среднем составляет 110 тысяч рублей в месяц.

При этом системный администратор получает в среднем от 72 до 90 тысяч рублей в зависимости от контролируемой операционной системы. Специалисты в сфере информационной безопасности получают около 90 тысяч рублей, а ведущий программист 1С – около 130 тысяч рублей в месяц.





Менеджмент

Рынок труда за последние годы переполнился "управленцами", "менеджерами среднего звена" и прочими схожими профессиями. Пик популярности и востребованности этих кадров давно прошел.

Тем не менее, с развитием IT-технологий появляется необходимость в людях, которые будут контролировать высокотехнологичное производство. На смену управленцам корпоративным приходят менеджеры "виртуальные". В связи с этим факультеты менеджмента в России до сих пор пользуются огромной популярностью.

Самые высокооплачиваемые менеджеры хедж-фондов за год заработали $13 млрд — Валик Беляев (@valik_be_392626) 19 декабря 2016 г.

"Если раньше системы управления выглядели как пирамиды со множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас пирамиды становятся "плоскими", работникам все больше делегируется, увеличивается свобода принятия решений, а некоторые компании вообще экспериментируют с работой без начальников. Главными задачами менеджмента в будущем будет поиск механизмов распределенного управления: возможностей формировать, координировать и оценивать распределенные мобильные команды специалистов под конкретные проекты", – считают аналитики "Сколково".

Наиболее перспективными направлениями в менеджменте считаются существующий уже долгое время персональный бренд-менеджмент и только зарождающийся Social Media Management (SMM). Многие студенты и выпускники факультетов, так или иначе связанных с медиа, начинают работать именно в сфере управления группами в социальных сетях. Опыт работы с такими сайтами у молодого поколения уже "в крови", и они хорошо чувствуют целевую аудиторию социальной сети, так как сами являются ее составляющей.





Строительство и робототехника

Не теряет актуальность и одна из самых консервативных профессий – строитель. " В типовом и индивидуальном строительстве постепенно начинают применяться новые материалы, обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и экономичность эксплуатации", – считают аналитики "Сколково". В связи с этим процесс создания квартиры или здания постоянно модернизируется.

Эксперты отмечают, что вскоре в обязанности строителей войдет создание системы "умного дома", 3D-печать и цифровое проектирование производства. Также массовый интерес к строителям появится из-за необходимости реконструировать обветшалые здания.

Стоит отметить развитие такой смежной отрасли, как робототехника и машиностроение. "Сейчас происходит возрождение интереса к робототехнике, связанное с резким удешевлением технологий производства роботов. Согласно исследованию Cisco, количество домашних роботов в городах удваивается каждые 9 месяцев", – считают в "Сколково".

"Мировой старт развития робототехники пришелся на период упадка российской промышленности, поэтому большинство компаний в сфере робототехники – это представители крупнейших иностранных концернов и предприятий", – отмечают эксперты. Добавим, что в 2018 году на базе Томского государственного университета пройдет мировой чемпионат по робототехнике, который дополнительно привлечет интерес абитуриентов к этой сфере.





"Прикладные" профессии

Еще одной достойной альтернативой гуманитарным профессиям в последнее время стали наиболее прикладные профессии – от автомехаников до слесарей, от сантехников до поваров. Студенты все чаще отказываются следовать стереотипам о необходимости высшего образования и поступают в профессиональные техникумы и колледжи.

По данным сайта trud.ru, средняя заработная плата автомеханика в декабре 2016 года составляет 50 тысяч рублей. Отметим, что всего два года назад эта сумма в среднем находилась на уровне 39 тысяч рублей.

"Будущие "технари" и медики, как правило, имеют широкие возможности получения в процессе учебы практических навыков и умений, что важно для успешного трудоустройства по окончании вуза. В МФТИ, к примеру, свыше 60% студентов в течение учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах, организованных вузом совместно с работодателями", – сообщает "Эксперт".





Медицина

Еще одной популярной среди студентов профессией является медицина. Как отмечает "Эксперт", в последнее время все чаще практикуется целевой прием в соответствующие учебные заведения. "Если в экономических вузах целевой прием – это скорее редкость (в среднем 2% от зачисленных), то в технических и тем более в медицинских вузах эта практика широко распространена (9% и 29% соответственно)", – сообщают аналитики.

Отметим, что 28 декабря глава Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский рассказал о развитии системы целевого приема на медицинские факультеты. "Готовить медицинские кадры необходимо адресно, по потребностям каждого региона, непрерывно повышая квалификацию врачей на протяжении всей их трудовой деятельности", – цитирует "Парламентская Газета" Валерия Рязанского.

"Важно развивать целевой прием в медицинских вузах, что позволит эффективно закрывать дефицит кадров в регионах", – пояснил сенатор.

Отметим, что в российских вузах именно медицина больше всего привлекает иностранных абитуриентов. "Сегодня эта доля в медицинских вузах составляет 12,7%", – сообщают аналитики RAEX.

"Медицина активно сращивается с биотехнологической отраслью в вопросах фармакологии и создания пересаживаемых тканей и органов. При диагностике, лечении и протезировании будут использоваться различные типы роботов и киберустройств. Генетический код – это не сложнейший набор нуклеиновых кислот, а амбулаторная карта на всю жизнь", – прогнозируют развитие отрасли эксперты "Сколково".