Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов.

Об отправлении груза Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram. "РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров", – написал глава Чечни. Он также отметил, что в Республике воспринимают конфликт в Сирии "с болью и глубоким состраданием".



Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 21 2016 в 3:44 PST



"Нет ничего ценнее и благороднее чем оказание помощи нуждающимся. Спасибо всем кто каким то либо способом связан с это деятельностью", "Дай Бог долгих, светлых и радостных дней Президенту Фонда Кадырова Аймани Несиевне", "Вы наверное единственный кто свои деньги тратит на святое", "Спасибо вам большое человеческое за помощь простым и обездоленным людям", – поддержали инициативу подписчики Кадырова.

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 8 2016 в 7:23 PST



Напомним, что минувшим летом РОФ имени Ахмата Кадырова уже выступал с подобным актом благотворительности. Тогда Фонд отправил в провинции Сирии 120 тонн гуманитарного груза.

