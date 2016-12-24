Лужков в реанимации почувствовал себя лучше

Состояние здоровья госпитализированного накануне экс-мэра Москвы Юрия Лужкова улучшилось. Скоро его переведут из реанимации в обычную палату.

О позитивной динамике в состоянии Лужкова сообщил один из медработников, знакомый с ходом лечения. "Он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", – рассказал сотрудник больницы "Интерфаксу" сегодня, 24 декабря. Он также отметил, что бывшего мэра столицы планируют выписать уже к Новому году, чтобы Лужков смог встретить праздник с семьей.

Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приема лекарства во время визита в МГУ.

Сначала врачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэр перенес клиническую смерть.

Позднее Лужков сам прокомментировал состояние своего здоровья. "Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", - заявил он. При этом бывший мэр рассказал, что врачи поставили ему серьезный диагноз – воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции.