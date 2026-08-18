Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери

Многострадальная королева отечественного шансона Любовь Успенская внезапно выступила с откровенным признанием о новом мужчине своей дочери, о котором раньше предпочитала молчать.



Королева отечественного шансона Любовь Успенская, чья семейная драма на протяжении нескольких лет гремела на всю страну, наконец-то обрела долгожданный покой и счастье. Прошедшие сквозь предательства, публичные скандалы и тяжелые искушения певица и ее дочь Татьяна Плаксина смогли не просто восстановить отношения, но и построить настоящую семейную идиллию. Однако даже в эти светлые дни сердце артистки терзает невидимая боль. Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери, признавшись, что этот человек должен был появиться в судьбе Татьяны намного раньше.

Сейчас наследница артистки полностью преобразилась, расцвела и светится от любви рядом со своим новым возлюбленным Артемом Москвиным. Королева шансона настолько прониклась симпатией к избраннику наследницы, что без смущения и публично уже называет его своим зятем. Артем проявил себя как невероятно чуткий, надежный и заботливый мужчина, готовый стать полноценной частью звездного семейства. Более того, молодой человек оказался страстным фанатом творчества своей знаменитой тещи, что окончательно растопило сердце требовательной артистки.

Артем Москвин безоговорочно поддерживает Любовь Залмановну во всех творческих начинаниях и старается не пропускать ни одного ее выступления. Мужчина сопровождает артистку на гастролях и съемочных площадках, неустанно присутствуя за кулисами или поддерживая звездную родственницу из зрительного зала. Вкус и стиль молодого человека, его сдержанность и уважительное отношение к семье заставили певицу по-новому взглянуть на понятие о настоящем мужском плече. В доме звезды наконец установилась полная семейная идиллия, о которой исполнительница мечтала долгие годы.

Именно эта невероятная забота и надежность Артема заставили 72-летнюю королеву шансона публично высказать свое главное сожаление. Успенская откровенно признается, что с содроганием вспоминает те темные времена, когда ее дочь Татьяна переживала страшный жизненный кризис, боролась с тяжелыми последствиями аварии и попадала под влияние сомнительных личностей. Певица убеждена: если бы Артем появился в жизни Татьяны на несколько лет раньше, многих страшных трагедий, публичных скандалов и глубоких душевных ран удалось бы избежать. Надежный мужчина просто не позволил бы обидеть любимую женщину и уберег бы ее от роковых ошибок.