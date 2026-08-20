Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам

Тайное возвращение сбежавшего из страны Валерия Меладзе на российские сцены перестало быть секретом, оголив его неприличные финансовые аппетиты.



Вопреки громким заявлениям и слухам о том, что Валерий Меладзе навсегда сжег мосты с Россией и завершил гастрольную деятельность на родине, реальность оказалась куда более прозаичной и меркантильной. 61-летний исполнитель хита "Самба белого мотылька" вовсе не намерен отказываться от щедрых гонораров российских заказчиков.

Как выяснилось, певец с радостью готов прилететь в любую точку нашей страны, если ему щедро заплатят. Ценник на выступления уехавшей звезды кусается: за один только частный концерт Меладзе выставляет сумасшедший счет — свыше 15 миллионов рублей. При этом никаких скидок или поблажек для соотечественников артист не делает, держа ровно такую же цену и для заграничных корпоративов.

Представители исполнителя в разговоре с журналистами без смущения назвали слухи об уходе Меладзе с российского рынка абсолютным бредом. Более того, артист уже дал свое официальное согласие выступить на пышной свадьбе на Алтае, которая запланирована на март следующего года. В поездку по России певец отправится не один, а в сопровождении раздутой команды из 13 человек. Естественно, абсолютно все расходы на перелет, логистику и проживание свиты должны полностью оплачивать заказчики.

Бытовые требования у артиста соответствуют статусу избалованной звезды первой величины. Райдер Меладзе включает в себя традиционный бизнес-класс, проживание исключительно в номерах категории "люкс" в пятизвездочных отелях и трансфер на автомобилях премиум-класса. Впрочем, в гримерке заказчиков ждут весьма странные капризы. В списке обязательных требований музыканта числятся пачка обычного сливочного масла и баночка фруктового варенья. А вот спиртное в гримерке находится под строжайшим запретом — любой алкоголь для команды и самого Меладзе — табу.

Меркантильность исполнителя давно перестала удивлять публику. Ранее стало известно, что бизнес беглого певца продолжает успешно работать и приносить колоссальные доходы прямо в России. За прошлый год только от принадлежащего ему торгового центра чистая прибыль артиста выросла до 16 миллионов рублей.

Заработанные на родине деньги Меладзе без зазрения совести спускает за границей вместе с супругой Альбиной Джанабаевой. Совсем недавно звездная парочка потратила более 8 миллионов рублей только на роскошные европейские каникулы с детьми. Судя по всему, пока российские заказчики готовы платить баснословные суммы за старые хиты, Меладзе будет с удовольствием прилетать в Россию за деньгами, сохраняя статус беззаботного заграничного жителя.