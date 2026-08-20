Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Пятница 21 августа

00:23Загадайте желание 21 августа: мощные обряды дня Мирона Ветрогона принесут богатство и счастье 21:47От очередей к видеоконсультациям: как за 15 лет изменились московские центры госуслуг 17:44"Это не Москонцерт!": Кремль жестко осадил рэпера Канье Уэста после слухов о тайной встрече 15:58Пережившая травлю дочери Юлия Пересильд бросила все и улетела из страны 14:16Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам 12:47Катастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле 11:02Небритый и растрепанный Андрей Малахов шокировал россиян новым видом 09:36"Продали за 14 тысяч": с молотка ушла часть элитного имения Пугачевой под Москвой 00:34Названы 5 опасных ошибок, которые лишат здоровья и разрушат жизнь в день Малинника 20 августа 18:56Танцы с сотрясением мозга: скрытые камеры выдали шокирующую правду о жестоком избиении дочки хоккеиста 17:47Алексей Чумаков сделал шокирующее заявление о своей профнепригодности 17:30Наставничество назвали важным элементом профилактической работы с несовершеннолетними в Подмосковье 15:5339 миллионов на кону: сын Грачевского развязал жестокую войну за наследие "Ералаша" 13:12В Москве представили сразу несколько промышленных разработок – Собянин 13:04Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве 12:59Сергей Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении больниц в ЛНР и ДНР 11:02Жена Смолова публично разнесла известный бренд за насмешки над Волочковой: Отвратительно 09:40"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам

Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам
1155

Тайное возвращение сбежавшего из страны Валерия Меладзе на российские сцены перестало быть секретом, оголив его неприличные финансовые аппетиты.

Вопреки громким заявлениям и слухам о том, что Валерий Меладзе навсегда сжег мосты с Россией и завершил гастрольную деятельность на родине, реальность оказалась куда более прозаичной и меркантильной. 61-летний исполнитель хита "Самба белого мотылька" вовсе не намерен отказываться от щедрых гонораров российских заказчиков.

Как выяснилось, певец с радостью готов прилететь в любую точку нашей страны, если ему щедро заплатят. Ценник на выступления уехавшей звезды кусается: за один только частный концерт Меладзе выставляет сумасшедший счет — свыше 15 миллионов рублей. При этом никаких скидок или поблажек для соотечественников артист не делает, держа ровно такую же цену и для заграничных корпоративов.

Представители исполнителя в разговоре с журналистами без смущения назвали слухи об уходе Меладзе с российского рынка абсолютным бредом. Более того, артист уже дал свое официальное согласие выступить на пышной свадьбе на Алтае, которая запланирована на март следующего года. В поездку по России певец отправится не один, а в сопровождении раздутой команды из 13 человек. Естественно, абсолютно все расходы на перелет, логистику и проживание свиты должны полностью оплачивать заказчики.

Бытовые требования у артиста соответствуют статусу избалованной звезды первой величины. Райдер Меладзе включает в себя традиционный бизнес-класс, проживание исключительно в номерах категории "люкс" в пятизвездочных отелях и трансфер на автомобилях премиум-класса. Впрочем, в гримерке заказчиков ждут весьма странные капризы. В списке обязательных требований музыканта числятся пачка обычного сливочного масла и баночка фруктового варенья. А вот спиртное в гримерке находится под строжайшим запретом — любой алкоголь для команды и самого Меладзе — табу.

Меркантильность исполнителя давно перестала удивлять публику. Ранее стало известно, что бизнес беглого певца продолжает успешно работать и приносить колоссальные доходы прямо в России. За прошлый год только от принадлежащего ему торгового центра чистая прибыль артиста выросла до 16 миллионов рублей.

Заработанные на родине деньги Меладзе без зазрения совести спускает за границей вместе с супругой Альбиной Джанабаевой. Совсем недавно звездная парочка потратила более 8 миллионов рублей только на роскошные европейские каникулы с детьми. Судя по всему, пока российские заказчики готовы платить баснословные суммы за старые хиты, Меладзе будет с удовольствием прилетать в Россию за деньгами, сохраняя статус беззаботного заграничного жителя.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2026, 14:16
Валерий Меладзе. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение
Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

Загадайте желание 21 августа: мощные обряды дня Мирона Ветрогона принесут богатство и счастье

Загадайте желание 21 августа: мощные обряды дня Мирона Ветрогона принесут богатство и счастье
Один из самых щедрых и светлых дней уходящего лета дарит каждому шанс привлечь в дом изобилие, очистить помыслы и исполнить заветную мечту с помощью древних обрядов. Православная церковь 21 августа чтит память святителя Мирона, епископа Критского, славившегося своим невероятным милосердием и чудотворениями.

"Это не Москонцерт!": Кремль жестко осадил рэпера Канье Уэста после слухов о тайной встрече

"Это не Москонцерт!": Кремль жестко осадил рэпера Канье Уэста после слухов о тайной встрече
Смелые слухи о визите скандального американского рэпера в главный кабинет страны заставили представителей президента выступить с официальным и весьма ироничным заявлением. Новости о возможном приезде эпатажного американского рэпера и дизайнера Канье Уэста в Россию моментально вызвали настоящую массовую истерию.

Пережившая травлю дочери Юлия Пересильд бросила все и улетела из страны

Пережившая травлю дочери Юлия Пересильд бросила все и улетела из страны
Популярная актриса Юлия Пересильд неожиданно покинула территорию России, забрала с собой подросших дочерей. Звезда отечественного кинематографа и первая актриса, покорившая космос, Юлия Пересильд неожиданно покинула Россию.

Катастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле

Катастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле
Космическая драма, разворачивающаяся прямо над нашими головами, окончательно вышла из-под контроля и грозит обернуться огненным падением полумиллиардного гиганта из космоса. Орбитальная катастрофа, за которой с замиранием сердца следило мировое научное сообщество, вошла в свою финальную и самую опасную фазу.

Небритый и растрепанный Андрей Малахов шокировал россиян новым видом

Небритый и растрепанный Андрей Малахов шокировал россиян новым видом
Главный шоумен страны пошел на рискованный шаг и предстал перед публикой в виде, который заставил ахнуть даже его самых преданных поклонников. Андрей Малахов — человек, чье лицо знает буквально каждый житель страны.

Выбор читателей

20/08ЧтвКатастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле 19/08СрдЖена Смолова публично разнесла известный бренд за насмешки над Волочковой: Отвратительно 19/08СрдАлексей Чумаков сделал шокирующее заявление о своей профнепригодности 19/08Срд"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 19/08Срд39 миллионов на кону: сын Грачевского развязал жестокую войну за наследие "Ералаша" 19/08СрдТанцы с сотрясением мозга: скрытые камеры выдали шокирующую правду о жестоком избиении дочки хоккеиста