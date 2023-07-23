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Воскресенье 23 июля

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Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби

Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби
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Внимание: не пытайтесь повторить! Экстремальные увлечения звезд шоу-бизнеса требуют специальной подготовки.

Давайте начистоту: рисковать жизнью ради потехи — дело неразумное. Способов скрасить досуг без жертв великое множество. Однако некоторые знаменитости выбрали для себя опасные хобби. Видимо, шоу-бизнес доставляет им недостаточно яркие эмоции

Рэпер Тимати год от года занимается серфингом в открытом океане: покоряет волны, стоя на доске и выполняя на ней трюки. Зачастую он рассекает по воде, держась за веревку, которая привязана к катеру. Таким образом Тимати может легко получить травмы, а еще утонуть и даже быть съеденным подводными хищниками.

Тимати. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

Ведущая Юлия Барановская тоже подвергает себя опасности. Ее увлечением стало подводное плавание со снаряжением. Однажды многодетная мать чуть не погибла на Мальдивах. Юлия Барановская плавала со скатами, но вдруг ей стало нечем дышать, в трубку попала вода. Всплыть у теледивы тоже не получалось. Тогда звезде шоу-бизнеса удалось спасти, но стоит ли повторять это снова?

Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня попробовала уже много экстремальных развлечений, но особенное место в ее жизни занял альпинизм. В горах Непала у нее случился микроотек мозга и временно отнялись ноги, в результате чего с восхождением на вершины пришлось повременить. После больницы Виктория Боня вернулась к опасному хобби. Не пощадила себя.

Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков с юности пристрастился и к шоу-бизнесу, и к паркуру. Он научился быстро преодолевать препятствия на улице, двигаясь с помощью прыжковых элементов. Не раз он летел с обрыва, а также внук Аллы Пугачевой часто залезал на крыши. Несколько лет назад Никита Пресняков прыгнул с небоскреба в Дубае вместе с женой. Правда, на этот раз уже со страховкой — на аттракционе зиплайн.

Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Певица Клава Кока каждую зиму отправляется в горы, чтобы покататься на сноуборде. Многие звезды шоу-бизнеса практикуют такой активный отдых, да только у всех разный уровень подготовки. Спускаясь на склоне в Куршевеле, Клава Кока не уберегла себя от падения и провела остаток времени на курорте в гипсе с костылями. А ведь все могло закончиться хуже!

Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Шоумен Валдис Пельш прыгал из самолета с парашютом огромное количество раз, хотя с детства боится высоты. С помощью экстремального хобби он научился преодолевать панику и наслаждаться полетом. Не раз Валдис Пельш был на волоске от смерти и видел гибель людей своими глазами. Так что в следующий раз, выбирая опасное увлечение, подумайте, стоит ли оно того.

Валдис Пельш. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

23 июля 2023, 22:05
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые экстремальные шпагаты Анастасии Волочковой

Парится в бане Анастасия тоже в шпагате
"Решила включить противоток пальцами ног! А вы так можете?" - решила похвастаться своими умениями балерина
По уверениям Волочковой, всю дорогу до отеля в городе Орск она просидела в шпагате на крыше автомобиля
Бесстрашная балерина не боится даже клещей
На отдыхе в Крыму
Высокие шпильки и паркет не мешают заниматься любимым делом
Чего бы не принесла с собой очередная волна, Волочкова остается в шпагате
Ни дня без тренировки
Вертикальный шпагат - это тоже шпагат!
Наверное, нет такого места, где Анастасии не удалось бы продемонстрировать свои способности
И все-таки больше всего балерине нравятся шпагаты на пляже
Не останавливает Волочкову и 30-градусный мороз
В теплых водах и "Титаник" иной
Серфинг в шпагате - а вам слабо?
У кого еще увидишь такую растяжку?

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