Появившаяся без макияжа Анжелика Варум разрыдалась прямо на глазах у коллег

Редкое появление знаменитой исполнительницы перед публикой закончилось неожиданной драмой прямо во время подготовки к грандиозному шоу.



Исполнительница бессмертного хита "Городок" уже несколько лет ведет практически затворнический образ жизни. Звезда напрочь забросила социальные сети, упорно игнорирует громкие светские тусовки и старается не привлекать к себе лишнего внимания СМИ. Варум фактически живет на две страны: она регулярно улетает в США к своей взрослой дочери Елизавете, но неизменно возвращается в родную Россию, где ее всегда ждет любимый супруг Леонид Агутин.

Несмотря на слухи о фактическом завершении карьеры, отказать своим давним друзьям певица все же не смогла. Варум триумфально появилась на международном музыкальном конкурсе "Новая волна". Одним из самых ярких и душевных событий фестиваля стал специальный вечер, посвященный юбилею легендарного композитора Раймонда Паулса. Сам мэтр добраться до площадки не сумел, однако, как признался продюсер Игорь Крутой, Паулс великодушно разрешил исполнять свои бессмертные произведения и принципиально отказался от любого денежного гонорара.

Для Анжелики Варум этот вечер превратился в момент истинного откровения. Певице доверили исполнить один из самых глубоких и драматичных шлягеров — знаменитую композицию "Пикадилли". На дневную репетицию артистка пришла в максимально скромном повседневном аутфите и без единого грамма косметики на лице. Никто из присутствующих в зале музыкантов и организаторов не мог ожидать, чем закончится этот обычный рабочий прогон. Оказавшись на сцене, звездная затворница неожиданно дала волю чувствам и разрыдалась прямо перед включенным микрофоном.

Как выяснилось позже, причиной такого сильного срыва стали нахлынувшие ностальгические воспоминания. Во время прогона номера на гигантских экранах сцены запустили архивные видеоматериалы прошлых лет. Увидев кадры из своей молодости, ушедших коллег и счастливые мгновения прошлых фестивалей, Варум просто не смогла совладать с захлестнувшими ее эмоциями.

К счастью, к самому вечернему шоу артистка проявила железную выдержку, собралась с силами и взяла себя в руки. Перед пораженной публикой и объективами телекамер Варум предстала в сногсшибательном, роковом образе: на ней было элегантное ярко-красное платье, подчеркивающее стройную фигуру, и эффектная черная шляпа.

Выступление певицы с песней "Пикадилли" стало главным украшением и кульминацией всего вечера. Видеозапись с ее пронзительным исполнением мгновенно разлетелась по официальным аккаунтам "Новой волны" и вызвала невероятный ажиотаж в Сети. Пользователи осыпали Варум восторженными комплиментами, отмечая, что ее редкие появления на сцене — это всегда настоящий праздник и подарок для ценителей истинного таланта.