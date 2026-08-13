Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей

Борьба за жизнь популярной марафонщицы и блогерши Валерии Чекалиной вышла на опасный рубеж, поставив медиков перед тяжелым выбором.



Страшный диагноз, перечеркнувший счастливую и беззаботную жизнь популярной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), продолжает обрастать пугающими и драматическими подробностями. У 33-летней звезды марафонов диагностировали рак желудка последней, четвертой стадии. Но теперь Лерчек снова получила страшное известие от врачей. Как сообщает СМИ со ссылкой на информированный источник из близкого окружения Чекалиной, Валерия будет вынуждена проходить сложнейшие процедуры буквально до конца своих дней.

"Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", — с горечью уточнила инсайдер.

Врачи не скрывают: иммунная и таргетная терапия, бьющие прямо по раковым клеткам, несут в себе колоссальную токсическую нагрузку на весь организм. Если у молодой женщины проявляется выраженная непереносимость или побочные эффекты станут угрожать ее жизни, в курсе приема препаратов придется делать экстренный перерыв или прекращать его вовсе. А это создает гигантский риск для дальнейшей борьбы с агрессивной опухолью.

Ситуация усугубляется тем, что лечению блогерши серьезно мешают судебные разбирательства. Накануне Лерчек была вынуждена пропустить жизненно необходимый сеанс таргетной терапии из-за затянувшегося заседания суда по ее уголовному делу. Из-за этого непредвиденного сбоя медикам пришлось в срочном порядке перекраивать весь график и жестко корректировать терапевтический план, ведь нарушать временные интервалы при онкологии четвертой стадии категорически запрещено.

Поклонники блогерши содрогнулись от новостей, засыпая соцсети Чекалиной словами поддержки и горячими молитвами. На плечи молодой матери троих детей легло страшное двойное испытание — выдержать пожизненное токсичное лечение и одновременно отстоять свою свободу в суде. Фанаты искренне надеются, что организм Валерии справится с дикой химической нагрузкой и выстоит в этой жестокой битве со смертельным врагом.