Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя

Похоже, в личной жизни знаменитой юмористки начался новый, не менее яркий этап, чем ее недавний взлет популярности в соцсетях.



Елена Степаненко, которая этой осенью неожиданно стала кумиром молодежи, снова оказалась в центре всеобщего внимания. Но на этот раз повод — не ее искрометные монологи, а бурные перемены на личном фронте. Появилась информация, что 72-летняя артистка состоит в отношениях с мужчиной, который значительно ее моложе.

Кто же новый избранник?

Как пишет KP.RU, слухи о новом романе юмористки ходят уже давно. Изначально сообщалось, что ее возлюбленный — "администратор лет 45". Однако позже появилась другая информация.

"Как нам рассказали в телевизионных кругах, новый друг артистки-юмористки старше. Это продюсер, и ему — за 50 лет", — говорится в публикации.

Даже если верна вторая версия, разница в возрасте все равно остается весьма существенной. Другие подробности отношений пока не раскрываются, но сам факт уже наделал много шума. Особенно в свете ее скандального прошлого.

Жизнь как бумеранг: ответ Петросяну?

Многие тут же увидели в этой истории иронию судьбы и своего рода "ответ" бывшему мужу. Все помнят громкий и скандальный развод Елены Степаненко с Евгением Петросяном, который ушел от нее к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Эта история годами не сходила со страниц таблоидов.

И вот теперь ситуация выглядит зеркальной. Пока ее бывший супруг воспитывает маленьких детей, Елена Григорьевна, похоже, тоже решила не скучать и нашла счастье с более молодым мужчиной.

Новая волна популярности

Интересно, что слухи о романе появились на фоне невероятного взлета популярности Степаненко у молодой аудитории. Осенью 2025 года соцсети буквально взорвали отрывки из ее старых выступлений. Монологи, в которых остроумная жена всегда оставляла не у дел недалекого мужа, оказались на удивление актуальными.

Молодежь в комментариях называла артистку "королевой" и "иконой юмора". Возможно, эта новая волна обожания и уверенности в себе и подтолкнула Елену Степаненко к тому, чтобы открыть новую страницу не только в карьере, но и в личной жизни.