72-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела

Многи полагали, что после довольно громкого бракоразводного процесса с Евгением Петросяном Елена Степаненко ушла в тень. Юмористка дала понять, что готова к новому этапу в своей жизни.

После нескольких лет, проведенных вдали от камер и ярких огней шоу-бизнеса, юмористка удивила всех не только своим возвращением, но и заметными изменениями во внешности. Степаненко заметно похудела и кардинально изменила свой имидж.

На протяжении последних нескольких лет Елена отказывалась от участия в телевизионных проектах. Однако в конце 2025 года она решила вернуться на экран и принять участие в новом шоу на федеральном канале. Это решение стало неожиданным для многих, ведь многие считали, что артистка завершила свою медийную активность. Так или иначе, в рамках нового проекта Степаненко не только представит свои обновленные номера, но и возьмет на себя роль ведущей.

Изменения в внешности Елены заметны невооруженным глазом. После похудения она стала выбирать современные костюмы, которые подчеркивают ее фигуру и делают образ более стильным. Коллеги по цеху отметили, что теперь она выглядит еще более привлекательно и свежо.

"Телезрители увидят, как блистательно она теперь выглядит — еще больше похудела, помолодела, костюмы — современные, подчеркивают фигуру", — сообщил один из телевизионных деятелей.

Стоит отметить, что в социальных сетях уже появились первые кадры с выступлений Елены Степаненко. На них она запечатлена в ярко-розовом пиджаке и юбке в тон — это сделало ее образ свежим, ярким и запоминающимся.

Сама Елена пока не комментировала свое возвращение на телевидение и не раскрыла причины своего решения. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что у 72-летней юмористки может быть молодой ухажер.