Четверг 19 февраля

"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина

"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина
2904

Поклонники "мальчика-бродяги" годами искали виноватых в исчезновении своего кумира со сцены. То, что недавно рассказал главный маэстро страны, заставляет взглянуть на старую историю под совсем другим углом.

История берет начало в те времена, когда на экранах гремела "Фабрика звезд – 4". Именно тогда Игорь Николаев написал для молодого артиста Антона Зацепина песню, ставшую настоящим яблоком раздора. Строчка "Ниже ростом только Губин" мгновенно улетела в народ и превратилась в визитную карточку исполнителя.

Казалось бы, обычная ироничная песенка, но последствия у нее оказались куда серьезнее, чем ожидал автор. В интервью для KP.RU Николаев вспоминает, что в самом начале никакого конфликта не намечалось. Напротив, Андрей Губин воспринял идею с юмором и даже пришел на студию вместе с композитором, чтобы оценить творчество. Более того, Андрей лично познакомился с Зацепиным на проекте, и все выглядело как добрая шутка между коллегами. Но вскоре атмосфера резко изменилась.

Проклятия в почтовом ящике: неожиданный поворот

Спустя время на Игоря Николаева обрушился настоящий шквал ненависти. Поклонники Губина, решив, что песня была жестокой насмешкой, начали атаковать композитора.

"Честно говоря, я узнал об обиде Андрея после того как мне начали писать гадости", — признается Игорь Юрьевич.

В сообщениях Николаеву желали самого худшего. Фанаты писали: "Будь ты проклят" и "Ты сломал карьеру Губину". Композитор был в шоке, ведь он искренне не понимал, как одна строчка в песне может разрушить путь такого популярного артиста. Николаев до сих пор сокрушается, что в трек вкладывался совсем другой смысл: песня была про самого Антона Зацепина, а не про Андрея. Однако с тех пор музыканты больше не виделись, и объясниться лично им так и не удалось. Но была ли песня единственной причиной исчезновения звезды?

Куда ушел "мальчик-бродяга": горькая правда о болезни

Пока фанаты искали виновных в лице коллег по цеху, сам Андрей Губин вел совсем другую борьбу. Артист уже много лет живет в фактическом затворничестве и не выходит на сцену. Причина оказалась куда прозаичнее и печальнее творческих размолвок — тяжелое состояние здоровья.

Певец страдает от левосторонней прозопалгии лица. Если говорить проще, это болезнь, вызывающая постоянные и мучительные боли в области лица. Андрей признавался, что потратил на лечение более 70 тысяч долларов, облетел полмира в поисках спасения, но полностью победить недуг так и не смог. Именно эта боль, а не обидные строчки в хитах, заставила его оставить карьеру. Сейчас кумир миллионов появляется на публике крайне редко, оставляя за собой лишь шлейф легенд и старых добрых песен.

13 января 2026, 11:23
Игорь Николаев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

