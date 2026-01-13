"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина

Поклонники "мальчика-бродяги" годами искали виноватых в исчезновении своего кумира со сцены. То, что недавно рассказал главный маэстро страны, заставляет взглянуть на старую историю под совсем другим углом.



История берет начало в те времена, когда на экранах гремела "Фабрика звезд – 4". Именно тогда Игорь Николаев написал для молодого артиста Антона Зацепина песню, ставшую настоящим яблоком раздора. Строчка "Ниже ростом только Губин" мгновенно улетела в народ и превратилась в визитную карточку исполнителя.

Казалось бы, обычная ироничная песенка, но последствия у нее оказались куда серьезнее, чем ожидал автор. В интервью для KP.RU Николаев вспоминает, что в самом начале никакого конфликта не намечалось. Напротив, Андрей Губин воспринял идею с юмором и даже пришел на студию вместе с композитором, чтобы оценить творчество. Более того, Андрей лично познакомился с Зацепиным на проекте, и все выглядело как добрая шутка между коллегами. Но вскоре атмосфера резко изменилась.

Проклятия в почтовом ящике: неожиданный поворот

Спустя время на Игоря Николаева обрушился настоящий шквал ненависти. Поклонники Губина, решив, что песня была жестокой насмешкой, начали атаковать композитора.

"Честно говоря, я узнал об обиде Андрея после того как мне начали писать гадости", — признается Игорь Юрьевич.

В сообщениях Николаеву желали самого худшего. Фанаты писали: "Будь ты проклят" и "Ты сломал карьеру Губину". Композитор был в шоке, ведь он искренне не понимал, как одна строчка в песне может разрушить путь такого популярного артиста. Николаев до сих пор сокрушается, что в трек вкладывался совсем другой смысл: песня была про самого Антона Зацепина, а не про Андрея. Однако с тех пор музыканты больше не виделись, и объясниться лично им так и не удалось. Но была ли песня единственной причиной исчезновения звезды?

Куда ушел "мальчик-бродяга": горькая правда о болезни

Пока фанаты искали виновных в лице коллег по цеху, сам Андрей Губин вел совсем другую борьбу. Артист уже много лет живет в фактическом затворничестве и не выходит на сцену. Причина оказалась куда прозаичнее и печальнее творческих размолвок — тяжелое состояние здоровья.

Певец страдает от левосторонней прозопалгии лица. Если говорить проще, это болезнь, вызывающая постоянные и мучительные боли в области лица. Андрей признавался, что потратил на лечение более 70 тысяч долларов, облетел полмира в поисках спасения, но полностью победить недуг так и не смог. Именно эта боль, а не обидные строчки в хитах, заставила его оставить карьеру. Сейчас кумир миллионов появляется на публике крайне редко, оставляя за собой лишь шлейф легенд и старых добрых песен.