Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

Артистам необходимо тщательней следить за своим внешним видом. Такое мнение высказал стилист Александр Данилов.



Селебрити-стилист Александр Данилов критически высказался о прическе певицы Кати Лель. Специалист признался, что продолжительное время следил за артисткой, пока его не стал устрашать ее блонд и ее стрижка.

"Это все серо, грязно, некрасиво", — цитирует стилиста Пятый канал. Данилов убежден, что артист должен тщательно следить за своим внешним видом, а также щепетильно подходить к уходу за состоянием своих волос, ногтей, зубов. Не менее важно выбирать опрятную и стильную одежду, когда исполнителю необходимо появиться на публике.

Стилист отметил, что у артиста есть деньги и много ресурсов, чтобы поддерживать презентабельный вид. "Почему нельзя сходить к нормальному стилисту? Мы не говорим, что нужно платить 100, 200, 300 тысяч. Это можно за десять тысяч сделать и выглядеть дорого, — уверен Данилов.

Стоит отметить, что последнее время музыкальная карьера Кати Лель отошла на второй план. Складывается впечатление, что поклонникам и обывателям стало интересней обсуждать громкие и эпатажные высказывания исполнительницы, чем слушать ее песни.