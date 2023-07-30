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Воскресенье 30 июля

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"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса

"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса
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Актриса Яна Поплавская жестко обошлась с Примадонной. Алла Пугачева не оправдала ее надежд.

Звезда советского кино разразилась негодованием из-за поступающих на телефон писем. Яна Поплавская пожаловалась в микроблоге на некого мужчину. Он назвал ее "Шапочкой, сожравшей волка", что "раскрывает пасть" на Примадонну. Это было следствием критики, которой удостоилась Алла Пугачева.

Яна Поплавская отказалась принимать участие в диалоге, да и извиняться за агрессивное отношение к певице не стала. Вместо того чтобы мирно уладить конфликт, она продолжила поливать грязью жену иноагента Пугачеву.

"Алла будет в дурдоме петь", — выразилась звезда, коверкая смысл нашумевшей песни Кристины Орбакайте. Таким образом Яна Поплавская снова опустила звездную оппонентку ниже плинтуса, да еще и спровоцировала фанатов на негатив. Алла Пугачева совершенно точно попала в немилость.

"Алла петь уже не может. Да ей и не надо", — добавила в конце гневной отповеди кинозвезда СССР.

В комментариях к посту Яны Поплавской открылся практически портал в ад. Концентрация человеческой злобы вперемешку с необоснованными оскорблениями и открытой враждебностью сыграла свою роль. Озверевший народ принялся грозно судить Примадонну, хотя очевидно, что Алла Пугачева на прочтение такого контента свое время не тратит.

30 июля 2023, 16:49
Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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