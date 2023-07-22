"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики

Телеведущая пожалела о манипуляциях с лицом. Маша Малиновская уже не может остановиться.

В новом выпуске ютуб-шоу "Точка принятия" прошли дебаты, в которых приняли участие пластический хирург Данила Лупин и светская львица Маша Малиновская. Врач выдвинул аргументы о пользе эстетических операций, а его звездная оппонентка предлагала запретить такие процедуры девушкам до 20 лет.

Что примечательно, Маша Малиновская осуществила немало манипуляций с лицом по своей же прихоти. Теперь звезда признается, что хотела бы вернуть назад свою природную внешность, поскольку относит себя к числу женщин, которые слишком похожи друг на друга из-за моды на пластику.

По словам знаменитости, она выступает против хирургических вмешательств для красоты, но сама уже не в силах с ними завязать. Медик осторожно пожурил ее за это, тогда знаменитость обвинила его в низости и неджентльменском поведении.

Из-за бурно обсуждаемой пластики Маша Малиновская решила дать характеристику изъянам человеческой внешности, к коим отнесла косоглазие. Звезда сообщила, что с астигматизмом "тяжело жить в современном социуме, когда все должны быть красивыми".

Блондинка отметила, что по медицинским показаниям операции имеют смысл, а "дурацкими" называет лишь те процедуры, которые сама перенесла. В частности, телезвезда вытягивала форму глаз, чтобы они были "лисьи".

"Человек — не кукла. Нельзя каждый сезон или каждый год делать новую модную операцию", — возмутилась Маша Малиновская.