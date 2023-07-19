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Среда 19 июля

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Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты

Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты
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Рэпер Тимати заявил, что приостановил музыкальную карьеру. На данный момент его главным увлечением стал бизнес.

Артист пробует свои силы в разных сферах — рестораны, кофейни, IT-компании, креативные бюро и многое другое. Тимур убежден, что существует огромное количество сфер деятельности, в которых он может самореализоваться.

"Я по большому счету, честно, сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни… Потому что я не хочу застрять в определенном цикле — гастролировать и записывать песни до 60-70 лет… Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе", — цитирует предпринимателя Пятый канал.

Тимати отметил, что он с большим уважением относится к артистам, которые посвятили жизнь творчеству. Так или иначе, сам он не намерен сковывать себя рамками артистической карьеры.

19 июля 2023, 04:31
Фото: Evgeny Philippov/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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