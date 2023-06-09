Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой

"Мне осталась одна забава: // Пальцы в рот – и веселый свист. // Прокатилась дурная слава, //Что похабник я и скандалист", – писал Есенин. И эти строчки классика могут стать девизом 34-летнего футболиста Артема Дзюбы.



В ноябре 2020 года Интернет взорвало видео, на котором форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в исступлении занимается самоудовлетворением. Ах, как эротично 32-летний футболист душил тогда длинношеего гуся при помощи своей верной спутницы жизни Дуни Кулаковой! Он работал над собой на кровати гостиничного номера аки на съемках фильма для взрослых – стонал, возбужденно двигал языком, сжимал ладонь, чтобы поскорее обильно залить все вокруг удовольствием, которое получил

Интересно, как отнеслись его сыновья Никита, Максим и Александр к тому, что знаменитый папка на камеру доил бычка? Причем той же самой рукой, которой благодарил президента в Екатерининском зале Кремля после получения государственной награды...

Но теперь Дюза сам себя переплюнул. По телеграм-каналам гуляет свежее скандальное видео, на котором футболист придумал для себя новую забаву. Лежа на кровати гостиничного номера, он наиграно, словно путана перед богатым клиентом, стонет, громко дышит, призывно раздвигает свои сладкие булочки, будто приглашая войти туда или хотя бы лизнуть. Все складочки и впадины Дзюбы показаны крупным планом. Да, он умеет показать товар лицом. И прочими частями тела. Причем фоном для рекламы достоинств футболиста стала какая-то спортивная программа, где комментатор справедливо замечает: "...как команда играет. Но мы оцениваем это не только как маркетинговый ход, но и как добротных футболистов, которые могут себя еще показать на очень высоком уровне". Вот Дзюба показал себя во всей красе.

Три года назад после грязного скандала на форварда обрушилась волна хейта. Спортсмен тогда записал видеообращение к болельщикам: "Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки. Я сам виноват", – отметил Артем Дзюба. Будет ли оправдываться сейчас или продаст резонансное видео для рекламы клуба для взрослых – покажет время.